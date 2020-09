THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Unterstützung für neues Testzentrum

Erlangen (ots)

Die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen Höchstadt nehmen in dieser Woche ein neues Corona Testzentrum in Betrieb. Nach der Unterstützung für das erste Testzentrum am Freibad West konnte die Stadt Erlangen sich auch diesmal wieder auf die vielfältigen Kompetenzen des Technischen Hilfswerks verlassen: Vom Materialtransport über die Verkehrsabsicherung bis zur Herstellung der elektrischen Anschlüsse für die Container, hat der örtliche THW-Ortsverband zahlreiche Einsatzoptionen aus dem eigenen Einsatzspektrum umgesetzt. Bereits letzte Woche stellten die ehrenamtlichen Kräfte des THW 150m Bauzaun auf und transportierten gemeinsam mit dem städtischen Tiefbauamt Absperrung und Kabelbrücken zum neuen Testzentrum an der Parkplatzstraße.

