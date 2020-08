THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Sportboot versinkt im Wasserburger Hafen: THW-Taucher im Einsatz.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lindau (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 14. August, ist ein Motorboot am Gästesteg im Wasserburger Hafen aus ungeklärten Ursachen gesunken. Der vom Einsatzleiter alarmierte Fachberater des THW Lindau, sicherte sofortige Hilfe zu. Mit elf THW-Helfern, darunter zwei Bergungstaucher, wurde vorsorglich eine Ölsperre eingebracht, um mögliche auslaufende Betriebsstoffe einzudämmen. In Zusammenarbeit mit den 25 Einsatzkräften der Feuerwehr, befestigten die THW-Taucher Hebesäcke am Boot, die mit Druckluft befüllt wurden, um das Boot, welches mit dem Heck auf Grund lag, an die Oberfläche aufsteigen zu lassen. Nach vorsichtigem Heben und gleichzeitigem Auspumpen des Bootes, konnte dieses Stunden später, mit dem Mehrzweckboot der Wasserburger Feuerwehr nach Reutenen zur Werft abgeschleppt werden, wo die Ursache des Sinkens ermittelt wird.

Rückfragen bitte an:

THW-Regionalstelle Kempten

Brigitte Müller

Tel. 0831/540749-0

Poststelle.RSt_Kempten@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell