THW Bayern: Nach Brandeinsatz: Ölsperre an der Amper errichtet

Dachau (ots)

Nach Löscharbeiten wegen eines Wohnungsbrands wurde der Ortsverband des THW-Dachau alarmiert, um eine Ölsperre zu errichten. Am Morgen des 14. August kamen Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW zum Einsatz, da in einer Wohnung in Dachau ein Brand ausgebrochen war. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Dachau rückte mit Drehleiter und Löschfahrzeugen aus und zusätzlich war der Dachauer THW Fachberater mit alarmiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehren gelöscht. Eine geringe Menge von Löschschaum gelangte in den angrenzenden Webelsbach. Zur Sicherheit wurden in den Bach als auch in der Amper bei Hebertshausen Öl-Sperren durch das THW eingelassen um die Verbreitung des Löschschaums zu verhindern.

