THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Sicherstellung der Wasserversorgung in Einsassen -Spezialisten des THW Starnberg helfen bei der Trinkwassernotversorgung.

Einsassen (ots)

Im Weiler Einsassen in Landkreis Pfaffenhofen kam es am vergangenen Freitag zu einem Ausfall der Trinkwasserversorgung. Die zuständige Gemeinde Gerolsbach nahm daraufhin Kontakt mit dem örtlich zuständigen THW-Ortsverband Pfaffenhofen auf und bat um Unterstützung bei der Errichtung einer Nottrinkwasserversorgung. Am Freitagabend rückte der THW-Ortsverband Starnberg im Auftrag des THW-Landesverbandes Bayern in Richtung Einsassen aus. Im Gepäck: umfangreiches Schlauchmaterial, um eine Behelfsleitung zur Trinkwasserversorgung zu errichten. Zusammen mit den Kameradinnen und den Kameraden der THW-Ortsverbände Pfaffenhofen und Gunzenhausen und in enger Abstimmung mit der Gemeinde Gerolsbach wurde über eine Distanz von knapp 900m Metern, in zum Teil sehr unwegsamen Gelände, eine temporäre Trinkwasserleitung gelegt, sodass die Bewohner des Weilers Einsassen wieder Zugang zu Trinkwasser hatten. Gegen Mitternacht war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet. *** Das THW hat in Deutschland 13 Fachgruppen Trinkwasserversorgung (Stand 15.04.2020) aufgebaut, um in Notfällen wie in Einsassen unterstützen zu können. Diese Fachgruppe verfügt neben den Fachspezialisten für Trinkwasser über eine vielseitige Ausstattung, wie z.B. Trinkwasseraufbereitungsanlagen, mobile Labore oder Wasserinstallationsausstattungen, um auf die verschiedensten Notsituationen reagieren zu können. In Bayern ist die Fachgruppe Trinkwasserversorgung in Starnberg stationiert.

Rückfragen bitte an:

THW-Regionalstelle Bad Tölz

Lina Wussow

Tel. 08041/782433-0

Poststelle.RSt_Bad-Toelz@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell