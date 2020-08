THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Hochwasser im Süden Bayerns: Das THW im Einsatz

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der unwetterartige Dauerregen der letzten Stunden hat eine Hochwasserlage in mehreren Landkreisen im Süden Bayerns verursacht. Das THW ist derzeit in Rosenheim, Berchtesgadener Land, Miesbach und Mühldorf im Einsatz. Rund 130 Einsatzkräfte sind an mehreren Orten tätig und leisten Fachberatung, Unterstützung für die örtlichen Feuerwehren, Pumparbeiten und Transportfahrten. Auch das Abstützen von Gebäuden und das Sandsackbefüllen sind Aufgaben, die THW-Helferinnen und -Helfer wahrnehmen. Das Einsatzende ist derzeit noch nicht absehbar.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Bayern

Alessandra Donatello

Telefon: 089/ 159 151-0

E-Mail: alessandra.donatello@thw.de

https://www.lv-by.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell