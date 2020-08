THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Einsatz nach LKW-Unfall auf der A9.

Pfaffenhofen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem umgekippten LKW hat sich am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr vor dem Dreieck Holledau auf der A9 ereignet und ein Großaufgebot an Rettungskräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und THW gefordert. Die 26-Tonnen-Ladung des Kippers, ein Beton-Schutt-Gemisch verteilte sich über die gesamte Fahrbahn in beide Richtungen. Das THW Pfaffenhofen wurde mit der Räumung und Säuberung der Fahrbahn beauftragt. Mit dem Teleskoplader wurde das Geröll von der Straße geschoben und auf die Mulde des beauftragten Bergeunternehmens transportiert. Zudem mussten die Reste der Ladung ausgeschaufelt werden, um die fachgerechte Bergung des verunfallten Kippers vornehmen zu können. Hierzu liefen die Arbeiten Hand in Hand mit dem örtlichen Abschleppunternehmen. Die Fahrbahnen wurden im Anschluss durch die Helferinnen und Helfer sowie der Autobahnmeisterei gereinigt und wieder freigegeben. Die Einsatzstellen wurden noch bis spät in die Nacht mit Lichtmasten durch das THW ausgeleuchtet.

