THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Das THW baut Corona-Teststelle zurück.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erlangen (ots)

Die Corona Teststelle am Parkplatz vom Freibad West war seit dem 30. März 2020 in Betrieb. Am vergangenen Samstag wurde sie nun in knapp vier Stunden komplett zurück gebaut. An der Teststelle in Erlangen wurden mehr als 2.000 Menschen aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt auf das Corona Virus getestet. Betreut wurde die Station von den Freiwilligen Feuerwehren aus der Stadt und dem Landkreis, sowie ehrenamtlichen Kameradinnen des BRK Erlangen Höchstadt und dem ASB Kreisverband ERH. Damit konnte am 4. Juli den Erlanger Bürgerinnen und Bürgern ein kleines Stück Parkplatz mit Symbolcharakter wieder zurückgegeben werden. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte mit dem Abbau beschäftigt. Der ursprüngliche Zeitplan, bis Nachmittag den Parkplatz wieder freizugeben wurde durch den hohen Kräfteansatz gehalten. Bereits um 11:00 Uhr rollte der Radlader des Ortsverbandes Erlangen mit der Kehrmaschine über den Platz und die ersten Badegäste des Freibads konnten den Parkplatz befahren. Das Material der Teststelle wird eingelagert und könnte, wenn es notwendig werden würde, sofort wieder bereitstehen.

Rückfragen bitte an:

THW-Regionalstelle Nürnberg

Annelie Schiller

Tel.0911/965334-0

Poststelle.RSt_Nuernberg@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell