THW Bayern: Grundausbildung mit Abstand sehr gut bestanden

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und eine Grundausbildungsprüfung im THW, ist das machbar? Ja, dies zeigte die am vergangenen Samstag im THW Ortsverband Augsburg durchgeführte Prüfung! Los ging's mit dem theoretischen Teil, der nicht wie üblich im Lehrsaal sondern in der gut durchlüfteten Fahrzeughalle stattfand. Natürlich unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von mind. 2 Metern. Die anschließenden sechs praktischen Teile der Prüfung fanden dann im Freien statt, auch hier mit reduzierter Personalstärke. So gab es an jeder Station maximal einen Stationshelfer anstatt wie sonst üblich zwei Helfer. Um das Risiko weiter zu minimieren, trugen alle beteiligten Personen Schutzmasken. Auch die Wege zu und von den Prüfungsstationen waren festgelegt, um hier Begegnungen auszuschließen. Durch diese Maßnahmen dauerte die Prüfung zwar länger als üblich, jedoch konnte sich der Ortsverband Augsburg dafür am Ende über zwei neue Helferinnen freuen, die nun für Einsätze bereit stehen. "Der Ortsverband hat die Prüfung perfekt vorbereitet, sodass auch unter den erschwerten Bedingungen eine der THW Prüfungsordnung entsprechende Prüfung abgehalten werden konnte", resümierte Fabian Hiermayer von der Regionalstelle München. "Die vom Ortsverband mit viel Ideenreichtum und Engagement erdachten Konzepte haben voll funktioniert, sodass aufgrund dieser positiven Erfahrung nun in anderen Ortsverbänden weitere Grundausbildungsprüfungen nach dem gleichen Konzept folgen können", so Hiermayer.

