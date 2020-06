THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Erster Autobahndienst für das THW Alzenau seit März.

Alzenau (ots)

Das Technische Hilfswerk leistet in Bayern Autobahnbereitschaftsdienst, auch Technische Hilfe auf Verkehrswegen (THV) genannt. Aufgrund der bisherigen Corona-Beschränkungen wurde kein THV-Dienst seit März von den meisten Ortsverbänden im Regionalbereich Karlstadt durchgeführt. Am vergangenen Wochenende fand der erste Bereitschaftsdienst seitens des THW Ortsverbandes Alzenau wieder statt. Durch die weiter reduzierten Ausgangs- und Reisebeschränkungen war mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die THV-Gruppen unterstützen die Verkehrspolizeiinspektionen, um Störungsquellen möglichst schnell beseitigen und um einen reibungslosen Verkehrsfluss gewährleisten zu können. Gerade in Baustellen führen Unfälle und Pannen zu langen Stauungen, wenn keine schnelle Beseitigung der Behinderung möglich ist. Das THW Alzenau hat hierzu von Samstag auf Sonntag den Bereitstellungsraum in der Autobahnmeisterei Hösbach für 24 Stunden besetzt. Dieser liegt direkt an der Bundesautobahn (BAB) 3, sodass die Einsatzwege für das THW sehr kurz sind. Direkt zu Beginn des THV-Dienstes wurde das THW Alzenau zu einem Pannen-LKW gerufen. Das Pannenfahrzeug war in einer kurvenreichen Steigung am Kaupenstieg liegengeblieben. Das THW hat das Verkehrshindernis während der Reparaturarbeiten am Fahrzeug abgesichert. Anschließend war die Weiterfahrt des LKWs wieder möglich. Weitere Unfälle oder Pannen haben sich der restlichen Zeit des Bereitschaftsdienstes des Ortsverbandes Alzenau nicht ereignet.

