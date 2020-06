THW Bayern: Wiederaufnahme des Dienstbetriebs im Ortsverband Eggenfelden.

THW Landesverband Bayern

Die Corona-Krise hatte in den THW-Ortsverbänden dafür gesorgt, dass geplante Veranstaltungen abgesagt und direkte persönliche Kontakte vermieden werden mussten. Kommuniziert wurde daher über Telefongespräche und E-Mail Austausch. Auch Ausbildungen wurden digital mit Hilfe von Videokonferenzen abgehalten.

Da sich die Lage soweit entspannt hatte, konnte auch der Ortsverband Eggenfelden nach rund zwölf Wochen den wöchentlichen Dienstbetrieb wieder aufnehmen. Um das Gefährdungspotenzial so gering wie möglich zu halten, ist es zwingend notwendig, dass die Teilnehmerzahl begrenzt wird. Darüber hinaus sind alle Helferinnen und Helfer verpflichtet, sich an die bestehenden Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten. Bereits im Vorfeld der Wiederaufnahme des Dienstbetriebs wurden ein Hygieneplan erstellt, zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen und weitere persönliche Schutzausstattung besorgt. Ferner wurden die Wege in dem Unterkunftsgebäude soweit geordnet, dass nahe Kontakte vermieden werden können.

Die erste Dienstveranstaltung begann mit der Erörterung der Neuerungen, die sich durch die bestehende Pandemie ergeben haben. Da das Technische Hilfswerk und somit auch der Ortsverband Eggenfelden Schutzausstattung und Desinfektionsmittel transportiert, tauschten die Helferinnen und Helfer ihre Erfahrungen aus den Transportfahrten untereinander aus. Unterbrochen wurde der Austausch durch einen Übungsalarm. Hierbei lautete das Alarmstichwort "Person auf Baugerüst". Somit gestaltete sich der praktische Teil der Dienstveranstaltung als typische Bergungsausbildung, die Personenrettung als einen Schwerpunkt in ihrem Curriculum hat. Somit absolvierten die THW-Helferinnen und Helfer eine Höhenrettungsausbildung mit dem Ziel, eine in Not geratene Person zu retten.

