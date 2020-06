THW Bayern: Gegen Corona: Hygienebox im THW-Fahrzeug.

THW Landesverband Bayern

Im Rahmen des Logistikeinsatzes des Technischen Hilfswerks für den Freistaat Bayern transportieren die Ortsverbände des Landesverbandes Bayern regelmäßig medizinische Schutzausstattung und Desinfektionsmittel in die Fläche. Um gut für den Einsatz gerüstet zu sein, haben die Ortsverbände des THW einige organisatorische und materielle Vorbereitungen getroffen. Auch im Ortsverband Marktheidenfeld hat man die Ausstattung der THW-Fahrzeuge um eine Hygienebox zum Schutz der Helferinnen und Helfer erweitert. Die Hygiene-Ausstattung beinhaltet mehrere Mund-Nasen-Bedeckungen. Denn im Einsatzfall müssen die Einsatzkräfte mindestens eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen. Masken mit höherem Sicherheitsniveau, die zum Beispiel bei Kontakt mit Patienten/innen notwendig sind, findet man auch auf den THW-Fahrzeugen. Um die Hygienestandards für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW im Einsatz gewährleisten zu können, befindet sich in jedem Fahrzeug ein Wasserkanister und flüssige Handseife. Somit kann man Verunreinigungen aber auch Viren und Bakterien entfernen. Zur Handhygiene gehört die Bereitstellung und Nutzung von virusabtötendem Handdesinfektionsmittel und Infektionsschutzhandschuhen. Im Corona-Dauereinsatz werden die Einsatzfahrzeuge des THW regelmäßig nach Benutzung desinfiziert, um eine Ansteckung über möglicherweise kontaminierte Oberflächen zu vermeiden. Alle benötigten Utensilien sind in den Hygieneboxen des Fuhrparks vorzufinden. Die Hygienemaßnahmen werden regelmäßig den Vorgaben des Bundes angepasst, sodass die Einsatzbereitschaft des THWs sichergestellt bleibt. Hygienevorkehrungen wie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gehören inzwischen zum THW-Alltag wie das Tragen des blauen Einsatzanzuges. Wir zeigen Nähe, indem wir Abstand halten und #füreuchda bleiben.

