THW Bayern: Mitwirkung in der Unterstützungsgruppe Beschaffungen Coronapandemie: Persönliche Eindrücke einer THW-Helferin aus dem Ortsverband Geretsried.

München (ots)

Im Auftrag der bayrischen Staatsregierung richteten das THW und die Polizei eine Unterstützungsgruppe ein, welche das bayrischen Landesamt für Gesundheitsschutz und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei der Beschaffung von Schutzausstattung unterstützt, um die Versorgung sicher stellen zu können. Die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried (SFSG) hat hierfür Räumlichkeiten und technische Ausstattung zur Verfügung gestellt. Seit nunmehr 10 Wochen ist auch Michaela Niemetz vom THW-Ortsverband Geretsried in der "Unterstützungsgruppe Beschaffungen Coronapandemie LGL" tätig. Wie Sie Das Coronavirus und ihren Einsatz erlebt, schildert sie hier. Michaela Niemetz ist seit November 2011 ehrenamtlich im THW - Ortsverband Geretsried tätig. Nach der Grundausbildung absolvierte sie eine Fachausbildung in der Bergungsgruppe, dann wechselte sie in den Führungstrupp Logistik. Aktuell ist sie als Ortsjugendbeauftragte eingesetzt und kümmert sich um die Jugendarbeit im THW - Ortsverband Geretsried. Bei Einsätzen unterstützt sie regelmäßig in der Fachgruppe Logistik und koordiniert hier die logistischen Aufträge. In der "Unterstützungsgruppe Beschaffungen Coronapandemie LGL" übernimmt Michaela auch Koordinierungsaufgaben, nur dieses Mal nicht für die Fachgruppe Logistik. Als Führungsgehilfin koordiniert sie z.B. die Schichtpläne der THW-Einsatzkräfte und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der Polizei, welche ebenfalls hier in der "Unterstützungsgruppe Coronapandemie LGL" mitwirkt. Zudem sichtet sie eingehende Anfragen und Angebote und weist sie den entsprechenden Bearbeitern zu. Statistiken gehören auch zu ihrem Aufgabenbereich. So erstellt sie z.B. Übersichten und Auswertungen zu erfolgten Bestellungen, anstehenden Auslieferungen und qualitätssichere Anbieter. Kurz um: sie stellt den geregelten Arbeitsablauf in der Unterstützungsgruppe sicher und unterstützt den THW-Einsatzleiter bei allen Fragen rund um Aufgabenbereich des THW. Im April 2020 hat Michaela den Einsatzauftrag für die Mitwirkung in der Unterstützungsgruppe "Beschaffungen" erhalten. Hätte sie zu dem Zeitpunkt gedacht, dass sie mal 10 Wochen lang am Stück im Einsatz gewesen wäre? "Der Einsatz in der "Unterstützungsgruppe Coronapandemie LGL" ist für mich eine besondere Erfahrung, denn dieses Mal bin ich sozusagen allein "in den Einsatz geschickt worden". Bisher war ich immer mit meinem Team der Fachgruppe Logistik und den Kameraden und Kameradinnen des THW-Ortsverbandes Geretsried im Einsatz, so z.B. beim großen Schneechaos-Einsatz im Jahr 2019. In der Fachgruppe Logistik selbst ist es so, dass jeder sein festes Aufgabengebiet hat. Man kennt seine Kameraden und weiß, wie man am Besten zusammen arbeitet. In der Unterstützungsgruppe ist es ein "gemischtes Team". Hier sind Helfer und Helferinnen aus den verschiedensten bayrischen THW-Ortsverbänden. Man muss sich erst einmal kennen lernen. Daher war ich am Anfang sehr aufgeregt. Das Team vor Ort hat mir jegliche Bedenken gleich genommen und mich sorgfältig in die Aufgaben eingeführt. Ihr positives Feedback auf erbrachte Leistungen hat mich bestärkt bzw. stärkt mich noch immer und ich bin froh ein Teil dieses wunderbaren Teams sein zu können. Der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist. Es ist mir nicht aufgefallen, dass es bereits 10 Einsatzwochen sind. Mit den THW-Einsatzkräften, die ja aus allen Teilen Bayerns kommen, der SFSG, dem LGL und der Polizei arbeiten wir von Anfang an auf einer Augenhöhe zusammen. Trotz des ernsten Hintergrundes ist es für mich hier eine schöne Zeit, denn wir alle haben das Ziel, die Krise zu bewältigen und unterstützen uns gegenseitig wo es nur geht. Zum Teil sind auch Freundschaften entstanden."

Das THW-Bayern dankt Michaela Niemetz für das Interview.

