THW Landesverband Bayern

THW Bayern: THW Ansbach unterstützt nach Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

Zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Lehrberger Ortsteil Brünst, wurde am 30. Mai der Ansbacher THW-Ortsverband zur Unterstützung der Löscharbeiten alarmiert. Vor Ort brannten ein Stall, sowie eine Lagerhalle, die bis unter das Dach mit Heu gefüllt war. Gemeinsam wurden die Einsatzoptionen des THW mit der Einsatzleitung besprochen. Es war abzusehen, dass die Löscharbeiten bis tief in die Nacht dauern würden. Daher wurde entschieden, den Zugtrupp sowie die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung einzusetzen, um die Einsatzstelle großflächig auszuleuchten. Nach dem Eintreffen der Einheiten wurde direkt mit dem Aufbau der Beleuchtung begonnen. Zum Einsatz kamen die neue Flächenleuchten, mehrere Powermoons sowie zahlreiche Flutlichtscheinwerfer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste ein Teil der Beleuchtung unter schwerem Atemschutz aufgebaut werden. Zusätzlich wurden die Löscharbeiten durch einen Bagger aus der freien Wirtschaft, sowie mehrere Teleskoplader umliegender Landwirte unterstützt. Diese zogen das brennende Heu aus der Halle um es auf einem angrenzenden Acker weiter ablöschen zu können. Auch dabei unterstützen THW-Einsatzkräfte aus Ansbach tatkräftig. Erst in den frühen Morgenstunden konnten die Löscharbeiten beendet werden. Der Einsatz endete für das THW gegen 8:15 Uhr. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte vieler umlegenden Feuerwehren, des BRK und des THW im Einsatz. Der Ortsverband Ansbach war insgesamt mit einer Gesamtstärke von 13 Personen, sowie zwei Fachberatern im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

THW-Regionalstelle Nürnberg

Annelie Schiller

Tel. 0911/965334-0

Poststelle.RSt_Nuernberg@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell