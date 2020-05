THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Das THW im Einsatz gegen das Coronavirus: THW unterstützt beim Aufbau eines Pandemiezentrums für den Landkreis Landsberg am Lech.

München (ots)

Das THW leistet seit Anfang März einen wichtigen Beitrag gegen das Coronavirus in Bayern: heute sind 360 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Heute werden 264 Paletten mit Schutzausstattung transportiert. Kernaufgabe bleibt die Zentrallogistik für den Freistaat.

Wichtig für den Erfolg des gesamten Einsatzes des THW zur Eindämmung der Pandemie sind auch die Einsätze auf örtlicher Ebene wie das Beispiel aus dem Landkreis Landsberg zeigt. Weitestgehend stabil sind die Corona-Erkrankungen im Freistaat Bayern, so auch im Landkreis Landsberg. Dieser wappnet sich jetzt gegen ein erneutes Ansteigen der Fallzahlen - gegen eine zweite Welle. Hierzu wurde, auch mit Hilfe des THW Landsberg am Lech, ein Pandemiezentrum auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes der Bundeswehr in Penzing eingerichtet. Für die Dauer von zunächst einem Jahr hat der Landkreis Landsberg am Lech dort Räumlichkeiten angemietet. Künftig werden eine Infektambulanz, ein Infektmobil, eine Zahnarztpraxis und eine Drive-In-Teststrecke fest dort stationiert. Ziel ist es Gemeinschaftsunterbringungen aller Art, sollte es zu Verdachts- bzw. Krankheitsvorfällen kommen, zu entlasten und zu unterstützen. Der THW - Ortsverband Landsberg am Lech hat dabei vielseitige Aufgaben wahrgenommen: So hat z.B. der Fachberater des THW Ortsverbandes bei der Aufbauplanung des Zentrums unterstützt und die FüGK hinsichtlich der möglichen Einsatzoptionen des THW beraten. Der Technische Zug, unter Leitung von Sebastian Bauer, hat die angemieteten Gebäude, soweit es erforderlich war ertüchtigt, nicht benötigte Räumlichkeiten und Etagen verschlossen und beim Umzug der Infektambulanz in das Pandemiezentrum mit angepackt. Auch der Aufbau eines 1000m langen Bauzaunes zur Sicherung der Liegenschaft und Separierung von Gebäuden wurde übernommen. Die Sicherheit der Helferinnen und Helfer hatte dabei oberste Priorität. Alle Aufgaben wurden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen durchgeführt. "Auch wenn diese Pandemie eine ungewöhnliche Lage für uns ist, unterstützen wir, wo immer unsere Hilfe benötigt wird.", so Markus Schwaiger, Fachberater des THW Landsberg am Lech.

Rückfragen bitte an:

Für Fragen zum Einsatz des THW-Ortsverbandes Landsberg am Lech:

THW-Regionalstelle Bad Tölz

Lina Wussow

Tel. 08041/782433-0

Poststelle.RSt_Bad-Toelz@thw.de



Für Fragen zum Gesamteinsatz:

THW Landesverband Bayern

Alessandra Donatello

Telefon: 089/ 159 151-0

E-Mail: alessandra.donatello@thw.de

https://www.lv-by.thw.de

