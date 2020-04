THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Das THW im Einsatz gegen das Coronavirus: Unterstützung für verletzliche Menschen unserer Gesellschaft.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Das THW leistet seit Anfang März einen wichtigen Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Bayern: heute sind 446 Helferinnen und Helfer aus 114 Dienststellen im Einsatz. Kernaufgabe bleibt die Zentrallogistik für den Freistaat. Heute werden planmäßig 747 Paletten an Schutzgütern transportiert. Für die Sicherheit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger sind auch die örtlichen Einsätze wichtig, wie die Beispiele aus Landshut und Weiden zeigen. Im Zuge des allgemeinen Corona-Shutdowns mussten auch die Landshuter Tafeln ihre Ausgabestellen schließen. Trotzdem bestand ein großer Bedarf, betroffene Personen weiterhin mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wegen der eingeschränkten Raumgrößen konnte man die eigentlichen Ausgabestellen zu diesem Zweck nicht nutzen. Dieser Sachverhalt wurde zum Thema für die Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) der Stadt Landshut. Bei einem gemeinsamen Gespräch der ÖEL mit den verschiedenen Betreibern von Tafeln und politischen Verantwortlichen der Stadt wurde beschlossen, eine gemeinsame Ausgabestelle für bedürftige Menschen einzurichten und zu betreiben. Als optimales Objekt dazu wurde die Grundschule St. Peter und Paul in Landshut gewählt. Bedürftige Personen mit Risikofaktoren werden derzeit mit Nahrungsmitteln zu Hause durch unterschiedliche Organisationen versorgt. Helferinnen und Helfer des THW und der Freiwilligen Feuerwehr bauten dort am 08. April eine neue Ausgabestelle auf. Das THW erhielt zusätzlich folgende konkrete Einsatzaufgaben: Transport und Aufbau von Biertischgarnituren; Transport von Lebensmitteln von den ursprünglichen Ausgabepunkten zur neu geschaffenen "Übergangstafel". Rücktransport von Transportboxen nach den Ausgaben zu den Tafeln. Aufbau eines eigenen Pavillons als Sonnenschutz und Unterstützung in Verbindung mit der FFW bei den Ausgaben. Gemeinsam wurde darauf geachtet, dass zwischen den Abholern der nötige Sicherheitsabstand eingehalten wurde. Nach den beiden ersten Ausgabetagen wurde die eigentliche Lebensmittelausgabe in die Turnhalle der Schule verlegt. Dazu wurde von den THW-Kräften der Boden der Turnhalle mit einem Schutzvlies ausgelegt. Im Anschluss wurden Tische und Bänke in der Halle aufgestellt und die Laufwege mit Trassierband abgegrenzt. Auch bei der geänderten Ausgabe waren THW-Einsatzkräfte mit den bisher beschriebenen Aufgaben betraut. Weiter Ausgabetage sind geplant am: Freitag, 24.04.2020 und Donnerstag, 30.04.2020. *** Das Technische Hilfswerk (THW) aus Weiden errichtet aktuell für drei Seniorenheime des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) spezielle Trennschleusen, um die Bewohner besser schützen zu können. Die Konstruktionen aus Holz ermöglichen eine räumliche Abtrennung innerhalb der Heim-Stationen. Anforderungen an den Brandschutz werden dabei genauso berücksichtigt, wie die speziellen Voraussetzungen für den Infektionsschutz. Die THW-Teams arbeiteten dafür mit entsprechender Schutzkleidung wie beispielsweise FFP2-Masken, um sich selbst und die Bewohner der Senioren- und Pflegeheime zu schützen.

Rückfragen bitte an:

Zum THW-Einsatz in Landshut:

THW-Regionalstelle Mühldorf

Fabian Kühn

Tel.: 08631/36279-0

Poststelle.rst_muehldorf@thw.de



Zum THW-Einsatz in Weiden:

THW-Regionalstelle Hof

Julia Merk

Tel.: 09821/ 79022-0

Poststelle.rst_hof@thw.de



Zum Gesamteinsatz in Bayern:

THW Landesverband Bayern

Alessandra Donatello

Telefon: 089/ 159 151-0

E-Mail: alessandra.donatello@thw.de

https://www.lv-by.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell