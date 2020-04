THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Das THW im Kampf gegen das Coronavirus: THW errichtet Infrastruktur für mobile Teststellen

Das THW leistet seit Anfang März einen wichtigen Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Bayern: gestern waren 487 Helferinnen und Helfer aus 112 Dienststellen im Einsatz. Kernaufgabe bleibt die Zentrallogistik für den Freistaat.

Das THW unterstützt auch bei der Errichtung sogenannter mobiler Teststellen und stellt hierbei die Infrastruktur sicher. Diese mobilen Teststellen sollen die hausärztlichen Praxen entlasten, indem zum Beispiel in Erlangen in einem so genannten Drive-Through so viele Patienten wie möglich auf Covid-19 getestet werden können. Der THW-Ortsverband Erlangen hat beispielhaft im Auftrag der Stadt zusammen mit unseren Partnern aus dem Katastrophenschutzbereich dazu beigetragen, diese notwendige Infrastruktur zu errichten, sodass eine schnelle Inbetriebnahme der Teststelle möglich wurde. In der Drive-Through-Teststation können in einer Stunde bis zu 40 Personen getestet werden.

