THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Das THW Bayern im Einsatz gegen das Coronavirus: 106 Transportaufträge an einem Tag.

München (ots)

In Bayern waren am 24. März rund 340 THW-Helferinnen und -Helfer aus 80 von 111 Ortsverbänden im Einsatz. Seit dem vergangenen Samstag waren im Durchschnitt 300 THW-Einsatzkräfte pro Tag im Einsatz. Die Aufgaben sind unterschiedlich. Unter anderem erledigen THW-Helferinnen und -Helfer Transportfahrten für diverse Bedarfsträger: Im Auftrag des Freistaats Bayern wurden allein am 24. März 106 Transportaufträge durchgeführt, um Schutzausstattung an die örtlichen Katastrophenschutzbehörden zu liefern. Hierzu ein wichtiger Hinweis: Die Katastrophenschutzbehörden übernehmen die Unterverteilung der Schutzausstattung in eigener Regie. Durch das THW erfolgt keine Ausgabe oder Verteilung von Schutzausstattung an den Endverbraucher.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Bayern

Sachbearbeiterin Kommunikation

Alessandra Donatello

Telefon: 089/ 159 151-0

E-Mail: alessandra.donatello@thw.de

https://www.lv-by.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell