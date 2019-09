THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Der Landesverband des Technischen Hilfswerks (THW)in Bayern lädt am 07. September zur bayernweiten Veranstaltung "THW-Sandsack-Challenge" ein.

Unter dem Motto "Füllen. Werfen. Gewinnen." findet am Samstag 07. September an 69 Standorten des Technischen Hilfswerks in Bayern die Sandsack-Challenge statt. Mit der Sandsack-Challenge will das THW in Bayern jeden einzelnen dazu anregen, sich mit dem Thema Hochwasserschutz auseinander zu setzen. Dafür haben sich die Initiatoren zahlreiche Mitmachaktionen mit Spaßcharakter ausgedacht. Wie der Name verrät: Alles dreht sich um den spielerischen Umgang mit Sandsäcken. Egal ob jung oder alt: jeder kann bei der Sandsack-Challenge mitmachen. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Für die Gewinner der Mitmachaktionen gibt es tolle Preise. Die Veranstaltung dauert von 10:00 bis 16:00 Uhr. Neben wertvollen Tipps für den Ernstfall haben die Besucher auch die Möglichkeit, sich umfassend über ein eigenes ehrenamtliches Engagement im THW zu informieren. Weitere Informationen zur Aktion unter www.thw-sandsack-challenge.de Die Standorte der Sandsack-Challenge finden Sie in der beigefügten Anlage.

