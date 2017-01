DGAP-News: Software AG schließt Geschäftsjahr 2016 mit Rekordquartal ab

DGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Software AG schließt Geschäftsjahr 2016 mit Rekordquartal ab 26.01.2017 / 07:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Software AG schließt Geschäftsjahr 2016 mit Rekordquartal ab - Wachstumstreiber Digital Business Platform: Erfolgreichstes Quartal der Unternehmensgeschichte - Adabas & Natural: Umsatzwachstum im vierten Quartal übertrifft Markterwartungen; Gesamtjahresumsatz liegt im oberen Bereich des angehobenen Ausblicks 2016 - Profitabilität im Gesamtjahr weiter gestiegen: Höchste operative Ergebnismarge in der Unternehmensgeschichte im oberen Bereich des angehobenen Ausblicks 2016 - Auf Basis der erfolgreichen Go-To-Market-Transformation und der steigenden Marktrelevanz erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung seines profitablen Wachstums im Geschäftsjahr 2017 [Bei allen Angaben handelt es sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, um gerundete Zahlen.] Darmstadt, 26. Januar 2017 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 bekannt gegeben. Der Konzern konnte im vierten Quartal mehrere neue Rekorde aufstellen: Der digitale Wachstumsbereich der Software AG, dieDigital Business Platform,erzielte historische Quartals-Bestmarken bei Lizenz- und Wartungserlösen. Diese Entwicklung und der zunehmende Einsatz der führenden Technologie der Software AG bei Großkonzernen aus allen Branchen weltweit unterstreichen die steigende Relevanz des Unternehmens - vor allem auch angetrieben durch den Megatrend Internet of Things (IoT). Zusätzlich gelang es dem Konzern, seine Profitabilität im Jahr 2016 signifikant zu verbessern: Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) erhöhte sich im Gesamtjahr um 150 Basispunkte auf 31,2 Prozent; damit erzielte diese strategische Kennzahl einen neuen Rekordwert. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass der neue kundenzentrierte Marktangang mit erhöhter Effizienz und Effektivität weiter Früchte trägt. Aufgrund dieser positiven Dynamik erwartet die Software AG eine Fortsetzung ihres profitablen Wachstums im Geschäftsjahr 2017. "Die Software AG konnte 2016 ihre Marktrelevanz weiter erfolgreich ausbauen. Das abgeschlossene Rekordquartal und neue strategische Partnerschaften unterstreichen diesen Trend", sagt Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG. "Für 2017 sind wir besser denn je aufgestellt, um in allen Branchen die steigende Nachfrage nach Lösungen zur digitalen Transformation zu nutzen, einschließlich des riesigen Wachstumspotenzials im IoT-Markt, in dem viele Industriegrößen immer stärker mit Softwareunternehmen kooperieren", so Karl-Heinz Streibich. "Unsere operative Ergebnismarge hat 2016 nicht nur den besten Wert erreicht, seitdem wir die Software AG nach dieser wichtigen Kennzahl steuern - sie zählt auch zu den Spitzenwerten in der gesamten Softwarebranche. Die Software AG verfügt über eine starke finanzielle Basis und ist somit finanziell sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2017 werden wir unseren erfolgreich eingeschlagenen Weg des profitablen Wachstums weiter gehen", kommentiert Finanzvorstand Arnd Zinnhardt. Entwicklung im vierten Quartal 2016 Der GeschäftsbereichDigital Business Platform(DBP) entwickelte sich im abgelaufenen Quartal weiter sehr positiv. Mit einem Umsatz von 144,4 (Vj. 137,6) Millionen Euro verzeichnete die Digitalsparte ein Wachstum von 5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Lizenzumsatz um 6 Prozent auf 78,1 (Vj. 74,0) Millionen Euro. Die Wartungserlöse beliefen sich im vierten Quartal auf 66,3 (Vj. 63,6) Millionen Euro und lagen damit 4 Prozent über dem Vorjahreswert. Im vierten Quartal überzeugte auchAdabas & Natural(A&N) mit einer sehr positiven Performance. Als Ergebnis des neuen Kunden- und Innovationsprogramms "Adabas & Natural 2050" erhöhte sich der Lizenzumsatz auf 29,4 (Vj. 28,9) Millionen Euro. Gleichzeitig stiegen die Wartungsumsätze auf 39,9 (Vj. 39,1) Millionen Euro an. Der A&N-Gesamtumsatz erreichte 69,5 (Vj. 68,2) Millionen Euro. Der Umsatz im GeschäftsbereichConsultinglag bei 50,0 (Vj. 51,8) Millionen Euro. Im vierten Quartal stieg derGesamtumsatzauf 263,9 (Vj. 257,5) Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 3 Prozent. DerWartungsumsatzerzielte im vierten Quartal mit 106,2 (Vj. 102,6) Millionen Euro ein Wachstum von 4 Prozent. Im Schlußquartal konnte der Konzern auch denLizenzumsatzum 4 Prozent auf 107,5 (Vj. 103,0) Millionen Euro steigern. Entwicklung im Gesamtjahr 2016 (währungsbereinigte Angaben) Für das Geschäftsjahr 2016 konnte der BereichDigital Business Platformein währungsbereinigtes Wachstum von 3 Prozent auf 441,4 (Vj. 431,5) Millionen Euro erzielen. Die Digitalsparte trug damit mehr als 50 Prozent zum Konzerngesamtumsatz bei. Auf das Gesamtjahr bezogen zeigte dasAdabas & Natural-Geschäft mit einem Gesamtumsatz von 234,6 (Vj. 248,0) Millionen Euro eine stabile Entwicklung. Dieses Ergebnis übertraf die Markterwartungen und lag im oberen Bereich des Zielkorridors, der im Jahresverlauf 2016 bereits angehoben wurde. Consultingentwickelte sich ebenfalls positiv und erreichte mit einem währungsbereinigten Wachstum von 3 Prozent einen Umsatz von 195,9 (Vj. 193,6) Millionen Euro. Die Segmentmarge bewegte sich mit 11 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dieses Ergebnis unterstreicht die steigende Relevanz der strategischen Beratungsleistungen der Software AG für ihre Kunden. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Software AG mit 871,8 (Vj. 873,1) Millionen Euro einenGesamtumsatzauf Vorjahresniveau; währungsbereinigt ein Plus von 1 Prozent. Die Entwicklung derWartungserlöseim Gesamtjahr 2016 war ebenfalls sehr positiv: Mit 412,2 (Vj. 406,9) Millionen Euro verzeichnete das Unternehmen währungsbereinigt einen Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr zeigte sich derLizenzumsatzdes Unternehmens leicht rückläufig und erreichte einen Wert von 263,0 (Vj. 271,9) Millionen Euro. Ergebnisentwicklung Dasoperative Ergebnis(EBITA, Non-IFRS) erreichte im zurückliegenden Geschäftsjahr 272,0 (Vj. 259,1) Millionen Euro. Die entsprechendeoperative Ergebnismargelag bei 31,2 (Vj. 29,7) Prozent im Geschäftsjahr 2016. Die operative Marge liegt damit in der oberen Hälfte des im Jahresverlauf angehobenen Zielkorridors, was einem neuen Rekord in der Unternehmensgeschichte entspricht. Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen und allen SteuernEBIT(IFRS) wurde durch Einmaleffekte belastet und belief sich im vierten Quartal auf 75,1 (Vj. 80,1) Millionen Euro. In der Gesamtjahresbetrachtung stieg das EBIT auf 213,9 (Vj. 209,4) Millionen Euro. Im Jahresvergleich stieg derFree Cashflowauf 187,0 (Vj. 170,0) Millionen Euro - dies entspricht einem Zuwachs von 10 Prozent zum Vorjahreswert und einem Anteil von mehr als 21 Prozent des erzielten Umsatzes. Dieser Prozentsatz entspricht der besten Cashflow-Conversion-Rate der letzten Jahre. Im vierten Quartal erreichte der Free Cash Flow 41,6 (Vj. 41,2) Millionen Euro. Mitarbeiter Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte die Software AG konzernweit 4.471 (Vj. 4.337) Mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeitstellen), davon 1.914 (Vj. 1.866) in Consulting und Service, 842 (Vj. 862) in Vertrieb und Marketing, 1.110 (Vj. 992) in Forschung und Entwicklung sowie 605 (Vj. 617) in der Verwaltung. Ausblick 2017 Auf Basis des marktführenden Produktportfolios, der steigenden Nachfrage nach der Technologie der Software AG und der hervorragenden finanziellen Ausgangslage des Unternehmens rechnet der Konzern im Jahr 2017 mit einem währungsbereinigten Anstieg des DBP-Umsatzes zwischen +5 und +10 Prozent. Im Bereich A&N erwartet das Unternehmen einen währungsbereinigten Rückgang von -2 und -6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus rechnet der Konzern erneut mit einer hohen operativen Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) von 30,5 bis 31,5 Prozent. Eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medienvertreter findet am Donnerstag, den 26. Januar 2017 um 09:30 Uhr MEZ (08:30 Uhr GMT) statt. Einwahldaten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter "Investor Relations". Konzerndaten im Überblick Ausblick 2017 Ausblick 2017 vom 26. Januar 2017 Digital Business Platform Umsatz +5% bis +10%* Adabas & Natural Umsatz -2% bis -6%* Operative Ergebnismarge 30,5% bis 31,5% (EBITA, Non-IFRS) * Währungsbereinigt Konzerndaten im Überblick - 4. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert) in Millionen EUR Q4/2016 Q4/2015 ? in % ? in % währungsbereinigt Digital Business Platform 144,4 137,6 +5% +4% in % vom Gesamtumsatz 55% 53% DBP Lizenzen 78,1 74,0 +6% +3% DBP Wartungen 66,3 63,6 +4% +5% Adabas & Natural 69,5 68,2 +2% +0% in % vom Gesamtumsatz 26% 26% A&N Lizenzen 29,4 28,9 +2% -1% A&N Wartungen 39,9 39,1 +2% +1% Gesamtumsatz Konzern 263,9 257,5 +3% +2% Lizenzumsatz 107,5 103,0 +4% +2% Wartungsumsatz 106,2 102,6 +4% +3% Consulting & sonstige 50,2 51,9 -3% -2% Aufwendungen für Vertrieb & Marketing -75,0 -71,3 +5% +5% Aufwendungen für Forschung & Entwicklung -29,9 -27,1 +10% +11% EBIT* 75,1 80,1 -6% in % vom Gesamtumsatz 28,5% 31,1% Operatives Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) ** 90,2 92,2 -2% in % vom Gesamtumsatz 34,2% 35,9% EPS (Non-IFRS, in EUR) 0,66 0,84 -21% Nettoergebnis (IFRS) 50,2 56,2 -11% Free Cashflow 41,6 41,2 +1% * = Konzernüberschuss + Ertragssteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis ** = EBITA bereinigt um Reduktion der akquisitionsbedingten Produktumsätze durch Kaufpreisallokation, sonstige akquisitionsbedingte Ergebniseffekte, aktienkursabhängige Vergütung und Restrukturierung/Abfindungen, operatives Ergebnis verkaufter Einheiten Konzerndaten im Überblick - Geschäftsjahr 2016 (IFRS, nicht testiert) in Millionen EUR 2016 2015 ? in % ? in % währungsbereinigt Digital Business Platform 441,4 431,5 +2% +3% in % vom Gesamtumsatz 51% 49% DBP Lizenzen 186,3 183,5 +2% +1% DBP Wartungen 255,1 248,0 +3% +5% Adabas & Natural 234,6 248,0 -5% -4% in % vom Gesamtumsatz 27% 28% A&N Lizenzen 76,8 88,4 -13% -12% A&N Wartungen 157,1 158,9 -1% +1% Gesamtumsatz 871,8 873,1 +0% +1% Lizenzumsatz 263,0 271,9 -3% -3% Wartungsumsatz 412,2 406,9 +1% +3% Consulting & sonstige 195,9 193,6 +1% +3% Aufwendungen für Vertrieb & Marketing -245,7 -268,8 -9% -7% Aufwendungen für Forschung & Entwicklung -112,5 -106,4 +6% +6% EBIT* 213,9 209,4 +2% in % vom Gesamtumsatz 24,5% 24,0% Operatives Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) ** 272,0 259,1 +5% in % vom Gesamtumsatz 31,2% 29,7% EPS (Non-IFRS, in EUR) 2,37 2,22 +7% Nettoergebnis (IFRS) 140,4 139,6 +1% Free Cashflow 187,0 170,0 +10% 31.12.2016 31.12.2015 Liquide Mittel, netto / (Nettoverschuldung) gemäß IFRS 73,1 -25,7 Eigenkapitalquote in % 61% 60% Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) 4.471 4.337 * = Konzernüberschuss + Ertragssteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis ** = EBITA bereinigt um Reduktion der akquisitionsbedingten Produktumsätze durch Kaufpreisallokation, sonstige akquisitionsbedingte Ergebniseffekte, aktienkursabhängige Vergütung und Restrukturierung/Abfindungen, operatives Ergebnis verkaufter Einheiten ### ÜberSoftware AG Die digitale Transformation verändert IT-Landschaften von Unternehmen: von unflexiblen Applikationssilos hin zu modernen softwarebasierten IT-Plattformen, die die notwendige Offenheit, Schnelligkeit und Agilität zulassen, um digitale Echtzeit-Unternehmen zu werden. Die Software AG bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten. Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. Weitere Informationen:www.softwareag.com. 