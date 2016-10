Hannover (ots) - Hacking-Wettbewerb, Konferenz, Jobmesse, Networking: Am 9. November 2016 findet im Areal Böhler in Düsseldorf die European Cyber Security Challenge (ECSC) statt. Hier treten die jeweils 10 besten IT-Talente aus 10 europäischen Ländern an und beweisen ihr Können. Begleitend zur Challenge gibt es eine IT-Sicherheitskonferenz sowie eine Recruiting-Messe.

In vielen Ländern gibt es in Unternehmen heutzutage einen Mangel an IT-Sicherheitskräften. Um diesem Trend entgegenzuwirken, junge Talente aufzuspüren und den IT-Nachwuchs im eigenen Land zu fördern, haben viele Länder Cybersecurity-Wettbewerbe ins Leben gerufen. In Deutschland fand diese Veranstaltung vom 26. bis 28. September in Berlin statt. Dort traten die 20 besten Talente Deutschlands, die sich zuvor online qualifiziert hatten, in einer achtstündigen Hackings-Session gegeneinander an.

Im Europafinale in Düsseldorf, das am 9. November von heise Events ausgerichtet wird, treffen nun die besten Talente aus zehn Ländern aufeinander. Die 100 Nachwuchs-Hacker stellen ihre kreativen Lösungen in Disziplinen wie Websicherheit, Mobilgeräte, Krypto-Puzzle, Reverse Engineering oder Forensik vor. Die Sieger werden von Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen gekürt.

Eingebettet ist der Wettbewerb in den Rahmen einer Security-Konferenz, bei der Experten zu aktuellen Themen und Bedrohungen Stellung beziehen.

Parallel gibt es zudem eine Jobmesse, bei der sich insbesondere junge Talente mit den beteiligten IT-Unternehmen zusammensetzen und ihre Jobaussichten ausloten können. Der Eintritt ist frei, um Registrierung wird gebeten. http://www.heise-events.de/ecsc

