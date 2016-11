terre des hommes 2017 - 50 Jahre Hilfe für Kinder in Not

50 Jahre terre des hommes - 50 Jahre Hilfe für Kinder in Not / "Mitmachen und Kindern helfen" ist das Motto der terre des hommes-Botschafterin Barbara Schöneberger; © Christian Jungeblodt / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9646 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte ... Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes Deutschland feiert 2017 sein 50. Jubiläum. terre des hommes wurde 1967 unter dem Eindruck des Krieges in Vietnam gegründet, um verletzten Kindern zu helfen. Heute schützt terre des hommes in über 400 Projekten weltweit Kinder vor Gewalt und Ausbeutung und sorgt für ihre Gesundheit und Ausbildung.

Barbara Schöneberger, Botschafterin von terre des hommes: »Ich bin seit über zehn Jahren Botschafterin von terre des hommes und habe selbst in Projekten in Indien, Thailand und Myanmar gesehen, wie Kindern geholfen wird und wieviel Gutes diese langfristige Unterstützung bewirkt. Damit noch mehr für Kinder getan werden kann, unterstütze ich die Spendenkampagne Wie weit würdest Du gehen?, zu der terre des hommes 2017 aufruft und die dazu beitragen soll, fünf Millionen Euro für Kinder in Not einzunehmen. Mein Motto für 2017: Mitmachen und Kindern helfen!«

Informationen zur Jubiläums-Spendenkampagne von terre des hommes unter www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de

