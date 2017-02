Exklusiv in "Das Neue Blatt": Florian Silbereisen heuerte auf dem Traumschiff an

Hamburg (ots) - Diese Nachricht ist eine echte TV-Sensation: Showmaster Florian Silbereisen heuerte auf dem ZDF-Traumschiff an. Nein, nicht mit Freundin Helene Fischer (sie war auch schon an Bord), sondern mit seinen Jungs von KLUBBB 3: Jan Smit und Christoff. Ihr streng geheimer Dreh fand auf dem Meer zwischen New York und den Azoren statt. Sie spielen drei Angestellte der MS Amadea, die im Bauch des Traumschiffs heimlich als Band singen. Dort werden sie von Harald Schmidt als "Oskar Schifferle" entdeckt - und spontan engagiert, als ein Showact ausfällt.

"Ich bin gerne auf dem Meer unterwegs", sagt Multitalent Florian im Exklusiv-Interview mit DAS NEUE BLATT. Welchen Glücksbringer er auf Reisen immer im Gepäck hat? "Seit Ewigkeiten meinen Daumenring." Das ZDF zeigt die neue Jubiläumsfolge zum 35-jährigen Geburtstag der Kultserie an Ostern! Und KLUBBB 3 widmet dem Traumschiff auf der neuen CD "Jetzt geht's richtig los" sogar einen Song!

