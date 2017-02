DGAP-News: Produktgarantie für Module verdoppelt: SolarWorld setzt neue Maßstäbe

DGAP-News: SolarWorld AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Produktgarantie für Module verdoppelt: SolarWorld setzt neue Maßstäbe 03.02.2017 / 09:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Produktgarantie für Module verdoppelt:SolarWorld setzt neue Maßstäbe Zertifizierte Qualität sichert langfristigen Ertrag SolarWorld setzt einen neuen Qualitätsstandard in der Branche und verdoppelt die Produktgarantie aller Solarmodule auf 20 Jahre. Mit der Garantie-Laufzeit, die weit über dem Marktstandard liegt, setzt SolarWorld neue Maßstäbe in der Solarbranche. "Wir vertrauen unseren Produkten voll und ganz. Daher können wir unseren Kunden garantieren, dass unsere Solarmodule über 20 Jahre halten, was sie versprechen: starke Leistung und niedrige Stromgestehungskosten", erklärt Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck, Vorstandsvorsitzender der SolarWorld AG. SolarWorld liegt mit der erweiterten Produktgarantie weit über der Branchennorm. "Wir möchten auch ein Signal in die Branche senden, dass nur wer auf Qualität setzt, das Vertrauen von Investoren gewinnen kann", so Asbeck weiter. Die erweiterte Produktgarantie gilt für alle Solarmodule, die ab dem 1. Januar 2017 installiert werden. Die Endkunden werden damit abgesichert vor etwaig auftretenden Mängeln, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind. Hohe Leistung während der gesamten Laufzeit Zusätzlich zur erweiterten Produktgarantie bietet SolarWorld ihren Kunden weiterhin eine linear verlaufende Leistungsgarantie an. Bei SolarWorld-Modulen ist der so genannte Degradationswert außergewöhnlich gering. SolarWorld garantiert daher für seine Sunmodule in robuster Glas-Glas Ausführung auch nach 30 Jahren noch eine Leistung von 86,85 Prozent. Tests weit über der Norm Von der Wareneingangskontrolle, der Überwachung der Fertigungsprozesse bis hin zu strengen Tests im Modulprüflabor: die Sicherstellung der Produktqualität steht bei SolarWorld an erster Stelle. Zuverlässige Langlebigkeit, geringer Leistungsverlust, kein PID und Sicherheit vor Hotspots sind die Ansprüche an Solarmodule, um über Jahrzehnte überdurchschnittliche Erträge zu liefern. Ohne nachgewiesene Salznebelbeständigkeit, Frost-und Hagelsicherheit, Ammoniakwiderstandsfähigkeit sowie Resistenz gegen Staub- und Sandbelastung verlässt kein Modul die SolarWorld Produktion. Zertifizierte Qualität Darüber hinaus werden Solarmodule von unabhängigen Prüfinstituten getestet und zertifiziert. Als einer der weltweit ersten Hersteller produziert die SolarWorld am Standort Freiberg nachweislich nach IEC TS 62941, der Qualitätsnorm für die PV-Produktion. Seit neuestem hat auch der Verband der Elektrotechnik SolarWorld-Modulen das Zertifikat "VDE Quality tested" verliehen und damit eine hohe Zuverlässigkeit, geringe Degradation und optimierte Funktionssicherheit attestiert. Diese Zertifizierungen dokumentieren erneut von unabhängiger Seite das hochwertige Qualitätsversprechen der SolarWorld AG. Mehr zur Produktion der SolarWorld-Module erfahren Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=e755YgW3t2w SolarWorld REAL VALUE:Die SolarWorld AG produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.288 Menschen und betreibt Fertigungen in Freiberg und Arnstadt (Deutschland), in Hillsboro (USA) und in einem Joint Venture mit Qatar Solar Technologies. Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch die eigene Gesellschaft für Forschung und Entwicklung SolarWorld Innovations. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan, Südafrika und Qatar. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unterwww.solarworld.com Kontakt: SolarWorld AG Timo Glatz Martin-Luther-King-Str. 24 53175 Bonn +49 (0) 228 55920 409 timo.glatz@solarworld.com www.solarworld.com -------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SolarWorld AG Martin-Luther-King-Straße 24 53175 Bonn Deutschland