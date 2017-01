DGAP-Adhoc: Neschen AG: Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

DGAP-Ad-hoc: Neschen AG / Schlagwort(e): Personalie Neschen AG: Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand 09.01.2017 / 14:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung von Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR vom 09.01.2017 Das Amtsgericht Stadthagen hat mit Wirkung zum 12.12.2016 die folgenden Personen zu Aufsichtsräten der nach erfolgtem Verkauf des Geschäftsbetriebes in Abwicklung befindlichen Neschen AG bestellt: Herrn Dipl. Ing. (FH) Till Wasner, Velbert; Herrn Dr. Holger Jakob, LL.M.Eur., Berlin; Herrn Dr. Dipl.-Pol., Dipl.-Betriebswirt Alexander Eichner, Berlin. Herr Henrik Felbier hat mit heutigem Tage die fristgerechte Niederlegung seines Vorstandsmandates gegenüber den neu bestellten Aufsichtsräten erklärt. Kontakt: Neschen AG Hans-Neschen-Strasse 1 31675 Bückeburg E-Mail: investor.relations@neschen.de Börsenzulassung und Handelssegment: WKN: 502130 ISIN: DE0005021307 Frankfurter Wertpapierbörse: Regulierter Markt (General Standard) Niedersächsische Börse zu Hannover: Regulierter Markt -------------------------------------------------------------------------------- 09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Neschen AG Hans-Neschen-Str. 1 31675 Bückeburg Deutschland Telefon: + 49 (0) 5722 207-0 Fax: + 49 (0) 5722 207-197 E-Mail: a.buhrmester@neschen.de Internet: www.neschen.de ISIN: DE0005021307 WKN: 502130 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534887 09.01.2017 CET/CEST