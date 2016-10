ZEIT KONFERENZ Work & Style mit Beispielen von Adidas, SoundCloud und easyCredit

Hamburg (ots) - Führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Forschung diskutieren am 26. Oktober 2016 in Köln bei der ZEIT KONFERENZ Work & Style über die Frage, wie wir morgen leben und arbeiten wollen. Beruhend auf den Ergebnissen der großen Vermächtnisstudie von ZEIT, infas und WZB, stehen die Aspekte "Arbeit & Identität" und "Digitalisierung & Bürowelten" im Zentrum der Konferenz: Was macht Arbeitgeber attraktiv? Wie transformiert die digitale Transformation Unternehmen? Wie sehen die Büros der Zukunft aus?

Wir laden Sie ein, teilzunehmen:

ZEIT KONFERENZ Work & Style Mittwoch, 26. Oktober 2016 Congress-Centrum Nord Koelnmesse/ KölnKongress Deutz-Mülheimer-Straße 111, 50679 Köln Registrierung: 9.30 Uhr Eröffnung der Konferenz: 10.00 Uhr

Zu den Referenten zählen u.a. Jutta Allmendinger (Präsidentin, WZB), Alexander Boldyreff (Vorstandsvorsitzender, TeamBank AG), Christoph Bornschein (Gründer und Geschäftsführer, Torben, Lucie und die gelbe Gefahr GmbH), Stefan Camenzind (Executive Director, Evolution Design AG), Karim El-Ishmawi (Geschäftsführer, Kinzo Berlin GmbH), Bodo Janssen (Geschäftsführer, Upstalsboom Hotel & Freizeit GmbH), Christian Kuhna (HR Talent Think Tank for Future Trends and Innovation, adidas Group), Laurent Lacour (Gründer und Geschäftsführer, hauser lacour), Emily Lannon (Director of Global Workplace, SoundCloud), Annette Roeckl (Geschäftsführerin, Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG) und Waldemar Zeiler (Founder & Chief Executive Unicorn, einhorn products GmbH).

Bitte melden Sie sich bei debora.schnitzler@zeit.de an. Das komplette Konferenzprogramm finden Sie unter www.convent.de/work.

Eine ZEIT KONFERENZ in Zusammenarbeit mit ORGATEC.

