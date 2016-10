EANS-Adhoc: PALFINGER setzt Wachstum dank positiver Entwicklung in Europa und Akquisitionen weiter fort - überproportionale Steigerung der operativen Profitabilität

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Geschäftszahlen/Bilanz/9-Monatsbericht 27.10.2016 - Umsatz steigt um 10,9 Prozent auf 996,6 Mio EUR - Dank Harding ist PALFINGER Weltmarktführer bei maritimen Rettungssystemen - Um Restrukturierungskosten bereinigtes EBITDA (EBITDAn) wächst um 14,7 Prozent auf 131,1 Mio EUR - Konzernergebnis um 3,4 Prozent auf 49,7 Mio EUR gesteigert ______________________________________________________________________________ | | Q1-Q3 2014*| Q1-Q3 2015*| Q1-Q3 2016| %| |Umsatz in | 782,5| 898,9| 996,6| 10,9%| |Mio EUR________|______________|_______________|_______________|_______________| |EBITDAn** in | 82,0| 114,3| 131,1| 14,7%| |Mio EUR________|______________|_______________|_______________|_______________| |EBITDAn- | 10,5%| 12,7%| 13,2%| -| |Marge** in | | | | | |Prozent________|______________|_______________|_______________|_______________| |EBITn** in | 55,7| 84,0| 96,9| 15,4%| |Mio EUR________|______________|_______________|_______________|_______________| |EBITn-Marge** | 7,1%| 9,3%| 9,7%| -| |in Prozent_____|______________|_______________|_______________|_______________| |EBIT | 55,7| 77,3| 86,4| 11,7%| |operatives | | | | | |Ergebnis)______|______________|_______________|_______________|_______________| |Konzernergebnis| 32,2| 48,1| 49,7| 3,4%| |in Mio EUR_____|______________|_______________|_______________|_______________| |Mitarbeiter*** | 7.376| 8.765| 9.144| 4,3%| * Werte wurden rückwirkend angepasst (siehe Geschäftsbericht 2015 auf Seite 146-149). ** Diese Werte für 2015 und 2016 sind bereinigt (n=normalized) um Restrukturierungskosten. *** Konsolidierte Konzernunternehmen ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter Bergheim, am 27. Oktober 2016 Entwicklung der PALFINGER Gruppe Die PALFINGER Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 anhaltendes Wachstum, wobei das weltweite Umfeld unverändert divergent war. Der Umsatz stieg um 10,9 Prozent und betrug 996,6 Mio EUR nach 898,9 Mio EUR in der Vorjahresperiode; ein neuerlicher Rekordwert für die ersten drei Quartale. Insbesondere die positive Entwicklung in Europa, in nahezu allen Produktbereichen, sowie die Akquisition von Harding trugen zur Geschäftsausweitung bei. Jedoch dämpfte die erforderliche Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich das Ergebnis. Dennoch entwickelte sich die Profitabilität zufriedenstellend. Das um Restrukturierungskosten bereinigte EBITDA (EBITDAn) stieg um 14,7 Prozent auf 131,1 Mio EUR, das ergibt eine Marge von 13,2 Prozent. Die Restrukturierungskosten betrugen 10,6 Mio EUR nach 6,6 Mio EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg demnach um 11,7 Prozent, von 77,3 Mio EUR auf 86,4 Mio EUR. Das Konzernergebnis der ersten drei Quartale 2016 liegt mit 49,7 Mio EUR um 3,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 48,1 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,33 nach 1,29 EUR im Vergleichszeitraum. Ausblick Der Auftragseingang lässt eine Fortsetzung der insgesamt guten, jedoch regional divergenten Geschäftsentwicklung der PALFINGER Gruppe im 4. Quartal 2016 erwarten. Die Akquisition der Harding-Gruppe bringt darüber hinaus eine signifikante Ausweitung des Geschäfts mit sich. Die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere in Nordamerika und im Marinebereich werden allerdings das Ergebnis belasten. Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2016 daher unverändert ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent sowie bereinigt um die Integrations- und Restrukturierungsaufwendungen eine Ergebnissteigerung. Bis zum Jahr 2017 sieht PALFINGER weiterhin das Potenzial, den Umsatz inklusive der Joint Ventures in China und Russland auszuweiten. Der Bericht über die ersten drei Quartale 2016 steht unter www.palfinger.ag/ newsroom/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Text und entsprechendes Bildmaterial stehen auch im Newsroom unserer Internetseite www.palfinger.ag zur Verfügung. Rückfragehinweis: Hannes Roither, PALFINGER AG Unternehmenssprecher Tel.: +43 662 2281-81100 mailto: h.roither@palfinger.com www.palfinger.ag Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 A-5020 Salzburg Telefon: 0662/2281-81101 FAX: 0662/2281-81070 Email: ir@palfinger.com WWW: www.palfinger.ag Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000758305 Indizes: Prime Market Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch