Vom Traum zum Haus - mit Tchibo und Heinz von Heiden / Mit Smart-Home-Technologie und Energieeffizienz auf höchstem Niveau - förderbar nach dem KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus / Smart Living Energy Haus bei Tchibo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9283 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Ganz schön intelligent: Kurz vor der Rückkehr aus dem Urlaub wird das Haus ganz automatisch wieder wohlig warm geheizt, die selbsttätig rauf- und runterfahrenden Rollläden und auch das ein- und ausgeschaltete Licht haben während der Reise die Anwesenheit der Bewohner simuliert. Keine Frage - moderne Häuser werden immer intelligenter, energiesparender und lassen sich zudem komfortabel per Smartphone oder Tablet steuern.

Mit Tchibo zum Traumhaus

Wer heute sein eigenes Haus baut, hat die Möglichkeit, von Anfang an in Sachen Energieverbrauch und Komfort alles richtig zu machen. So auch bei den vier Traumhausvarianten, die Tchibo ab dem 4. Oktober anbietet. Für jeden Anspruch und jeden Geschmack gibt es bis zum Aktionsende am 14. November das passende Haus: Vom bequemen Bungalow über das trendige oder das klassische Einfamilienhaus bis zur modernen Stadtvilla. Mit Größen zwischen 123,9 m2 und 168,36 m2 bieten sie ausreichend Platz für die ganze Familie. Innen überzeugt modernste Smart-Home-Technologie und energiesparende Technik, außen die massive Bauweise: Die angebotenen Häuser sind keine Fertighäuser, sondern Stein auf Stein traditionell massiv gebaut von Heinz von Heiden, einem der größten und erfahrensten Massivhausbauer Deutschlands.

Smart gespart - Energie und Geld

Die angebotenen Smart-Living Energy Häuser sind ideal für umweltbewusste Bauherren, denn die Investition in moderne und komfortable Haustechnik sowie energiesparende Ausstattung rechnet sich gleich dreifach: Mit einem Mehr an Komfort, mit Planungssicherheit bei den Energiekosten der Zukunft - und Barem vom Staat. Die Smart-Living Energy Häuser sind voll förderfähig nach dem neuen Fördertarif KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus, der erst im April 2016 eingeführt wurde. Das bedeutet zum einen eine zinsgünstige Förderung von bis zu 100.000 Euro, aber auch einen Tilgungszuschuss von bis zu 15 % der Fördersumme. Tchibo Kunden genießen darüber hinaus weitere Vorteile: Sie zahlen einen bundesweiten Einheitspreis - und diesen auch erst bei der Hausübergabe. Dazu gibt es den kompletten Service von den Experten von Heinz von Heiden aus einer Hand - von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.

Worauf warten? Da die Zinsen weiterhin historisch tief und die Anlagealternativen gering sind, bietet sich jetzt der perfekte Zeitpunkt , um den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen - mit Tchibo und Heinz von Heiden.

Über Heinz von Heiden:

Mit über 85 Jahren Bauerfahrung gehört die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser zu Deutschlands führenden und erfahrensten Massivhausherstellern. Mehr als 45.000 Familien hat das Unternehmen bisher in die eigenen vier Wände gebracht. Ihr Angebot an maßgeschneiderter System-Architektur umfasst dabei die gesamte Dienstleistung rund um das Bauprojekt - vom ersten Beratungsgespräch bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Bundesweit stehen über 300 lokale Vertriebspartner für die Beratung und Betreuung der Kunden zur Verfügung. Das Unternehmen wurde in diesem Jahr von Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY mit dem Prädikat "Von Kunden empfohlen: Hohe Weiterempfehlungsquote" ausgezeichnet.

Über Tchibo:

Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und dem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2015 mit international rund 12.200 Mitarbeitern 3,4 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU.

Weitere Informationen für Journalisten:

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell