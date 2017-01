DGAP-Adhoc: Beate Uhse Aktiengesellschaft: Nathal van Rijn scheidet aus dem Vorstand aus

DGAP-Ad-hoc: Beate Uhse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Beate Uhse Aktiengesellschaft: Nathal van Rijn scheidet aus dem Vorstand aus 30.01.2017 / 15:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Insider-Information gem. Art. 17 MAR Beate Uhse AG: Nathal van Rijn scheidet aus dem Vorstand aus Hamburg, 30.01.2017. Die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400, WKN 755140) gibt bekannt, dass Nathal van Rijn, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Beate Uhse Aktiengesellschaft, mit Wirkung zum 31.01.2017 in beiderseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheidet. Darauf haben sich Aufsichtsrat und Vorstand heute verständigt. Der geschlossene Vorstandsvertrag war zunächst auf sechs Monate befristet. Kontakt: Beate Uhse AG Suhrenkamp 59 22335 Hamburg Tel. +49(0)40 555 029 8881 ir_mail@beate-uhse.de -------------------------------------------------------------------------------- 30.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Beate Uhse Aktiengesellschaft Suhrenkamp 59 22335 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (461) 99 66 0 Fax: +49 (461) 99 66 377 E-Mail: ir@beate-uhse.de Internet: www.beate-uhse.ag ISIN: DE0007551400, DE000A12T1W6 WKN: 755140, A12T1W Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 540051 30.01.2017 CET/CEST