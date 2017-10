WHAT HAPPENED TO MONDAY - Sci-Fi-Thriller mit Noomi Rapace erhält Prädikat "wertvoll"/Weitere Starts: Der Stop-Motion-Spaß LOUIS & LUCA und die Honecker-Komödie VORWÄRTS IMMER!

Wiesbaden (ots) - 2073, in einer Zeit, in der Überbevölkerung und Hungersnot die Regierungen gezwungen haben, eine drastische Ein-Kind-Politik zu etablieren, leben sieben identische Schwestern eine geheime Existenz in der Wohnung ihres Großvaters. Abwechselnd und im Rhythmus der Wochentage übernehmen sie dabei die Identität einer einzigen Person: Karen Settman. Doch eines Tages kommt "Monday" nicht nach Hause. Als sich die übrigen Schwestern auf die Suche nach ihr begeben, decken sie ein düsteres Geheimnis der Regierung auf. Der dystopische Thriller WHAT HAPPENED TO MONDAY? (Start: 12. Oktober) hat die fünfköpfige Expertenrunde der FBW auch durch seine großartige Hauptdarstellerin Noomi Rapace, die gleich in sieben verschiedenen Rollen aufspielt, überzeugt. Im FBW-Gutachten heißt es: "Die Jury der FBW bewertet die Relevanz des Themas und die Virtuosität der schauspielerischen Leistungen in diesem Film als erfreulich und ungewöhnlich. Die Form der gewaltbasierten Actiondramaturgie rechtfertigt sich, um die Ernsthaftigkeit der Thematik einem möglichst großen Publikum spannend zugänglich zu machen." Die Jury vergibt dem Sci-Fi-Thriller das Prädikat "wertvoll".

Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/what_happened_to_monday

Der freche Elsterich Louis sieht seine große Chance gekommen, als er von dem traditionellen Käserennen zwischen seiner Heimatstadt Flåklypa und dem Nachbarort Slidre hört. Immerhin glaubt Louis, er selbst sei der größte Rennfahrer, den Flåklypa je gesehen hat. Doch als er das Haus und die Werkstatt seines Freundes Alfie als Wetteinsatz setzt, glaubt der Igel Luca, sein bester Freund, dass es wohl besser sei, wenn Louis ein bisschen auf die Bremse tritt. Dabei fängt das Abenteuer gerade erst an. Für die Jury der FBW entführt der Stop-Motion-Animationsfilm LOUIS & LUCA - DAS GROSSE KÄSERENNEN (Start: 12. Oktober) aus Norwegen schon die Allerjüngsten in eine "kindgerechte, entschleunigte Welt". Aber, so die Jury, der Film geize auch nicht "mit komischen Akzenten, mit jeder Menge Humor und einem Schuss feiner Ironie". Dies alles macht den Film, den die Jury, mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet, zu einem "wohl ausbalancierten Familienfilm mit vielen tollen Momenten". Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den "bunten, lustigen und fantasievollen Knetanimationsfilm" mit vier Sternen, "weil die jungen Kinobesucher viel Spaß an der abenteuerlustigen und fröhlichen Geschichte haben werden".

Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/louis_luca_das_grosse_kaeserennen http://www.jugend-filmjury.com/film/louis_luca_das_grosse_kaeserennen

In Franziska Meletzkys Politkomödie VORWÄRTS IMMER! (Start: 12. Oktober) geht es um die letzten Tage des 'realen Sozialismus' der DDR. Die schwangere Anne will um jeden Preis "rübermachen" in den Westen. Dafür will sie sich einen gefälschten Westpass besorgen und reist gegen den Willen ihres Vaters zur Montagsdemonstration nach Leipzig. Der Vater ist ein berühmter DDR-Staatsschauspieler und begnadeter Honecker-Imitator. Als er erfährt, dass bei der nächsten Demonstration Panzer eingesetzt werden sollen, schmuggelt er sich in seiner Paraderolle ins Zentralkomitee, um genau das zu verhindern. "Der Regisseurin gelingt mit VORWÄRTS IMMER! ein unterhaltsamer und ansprechender Zugang. Der Film ist sehr gut ausgestattet, in seinem Sprachwitz gelungen und überzeugend geschrieben. So ist der Film geeignet, einem großen Publikum auf amüsante Weise historische Aspekte der niedergehenden DDR-Diktatur und der Wendezeit um 1989 zu vermitteln." Hierfür vergibt die Jury der FBW das Prädikat "wertvoll".

Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/vorwaerts_immer

Ab der kommenden Woche im Kino: Das Langfilmdebüt von Ilker Çatak, ES WAR EINMAL INDIANERLAND (Prädikat "besonders wertvoll").

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen und Schülern besetzt. Sie sind an acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für 5-14-jährige.

