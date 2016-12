DGAP-Adhoc: Berliner Effektengesellschaft AG: Deutsche Börse AG zeigt Ausübung von Optionsrechten zum Erwerb von Anteilen an der Tradegate AG an

DGAP-Ad-hoc: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Sonstiges Berliner Effektengesellschaft AG: Deutsche Börse AG zeigt Ausübung von Optionsrechten zum Erwerb von Anteilen an der Tradegate AG an 21.12.2016 / 18:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- / Berlin, 21. Dezember 2016 Deutsche Börse AG zeigt Ausübung von Optionsrechten zum Erwerb von Anteilen an der Tradegate AG an Die Deutsche Börse AG hat der Berliner Effektengesellschaft AG heute durch schriftliche Erklärung die Ausübung von Optionsrechten gemäß Vertrag vom 27.11.2009 angezeigt. Damit kommt ein Kauf- und Übertragungsvertrag von 1.209.048 Aktien der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank zwischen Berliner Effektengesellschaft AG (Verkäufer) und Deutsche Börse AG (Käufer) zustande. Über den Kaufpreis wurde in dem Vertrag vom 27.11.2009 Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Nach erfolgter Aktienübertragung wird die Berliner Effektengesellschaft AG noch 13.679.751 Aktien (56,06 %) und die Deutsche Börse AG künftig 4.836.192 Aktien (19,82 %) an der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank halten. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 Telefax: 030 - 890 21-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de -------------------------------------------------------------------------------- 21.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 890 21-100 Fax: 030 - 890 21-199 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de ISIN: DE0005221303 WKN: 522130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532431 21.12.2016 CET/CEST