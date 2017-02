DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 - Ergebnisprognosen erreicht

DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 - Ergebnisprognosen erreicht 01.02.2017 / 13:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- P R E S S E M I T T E I L U N G Nr. 4/2017 Frei zur sofortigen Veröffentlichung! Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 - Ergebnisprognosen erreicht - Konzernumsatz steigt um 7,3 % auf 170,0 Mio. Euro - Konzern-EBIT erhöht sich um 38,2 % auf 10,5 Mio. Euro Haselünne, 1. Februar 2017- Die im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) verzeichnet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016. Nach vorläufigen und noch nicht testierten Geschäftszahlen hat die Berentzen-Gruppe im Berichtsjahr Konzernumsatzerlöse in Höhe von 170,0 (2015: 158,5) Mio. Euro erwirtschaftet, dies entspricht einem Anstieg um 7,3 %. Die Konzerngesamtleistung erhöhte sich gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr um 8,6 % auf 172,7 (2015: 159,0) Mio. Euro. Noch erfreulicher entwickelten sich die wesentlichen Ertragskennziffern. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 11,5 % und liegt voraussichtlich bei 17,5 (2015: 15,7) Mio. Euro. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt voraussichtlich 10,5 (2015: 7,6) Mio. Euro und verbesserte sich damit um 38,2 %. Zur guten Entwicklung dieser Ertragskennziffern trug auch das traditionell stärkere Jahresendgeschäft im letzten Quartal ganz wesentlich bei. "Die nachhaltig positive Entwicklung ist das Resultat der klaren Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen und -marken, sowie der Erweiterung der Geschäftstätigkeit auf frische und natürliche Produkte", sagt Frank Schübel, Vorstandssprecher der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Finanzvorstand Ralf Brühöfner ergänzt: "Besonders erfreulich ist, dass alle Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen haben." Die vorla?ufigen Gescha?ftszahlen der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt des Testats des Abschlusspru?fers sowie der Billigung durch den Aufsichtsrat. Die endgu?ltigen Gescha?ftszahlen sowie weitergehende Informationen zum Gescha?ftsjahr 2016 werden planma?ßig am 23. Ma?rz 2017 mit dem Gescha?ftsbericht 2016 vero?ffentlicht. Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wieBerentzenundPuschkinsowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die MarkeSinalco. Unter der MarkeCitrocasabietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.berentzen-gruppe.de Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Antje Schwindeler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de -------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-550 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602, DE000A1RE1V3, WKN: 520160, A1RE1V Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 540931 01.02.2017