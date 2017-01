DGAP-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Künftige Veränderung im Vorstand

DGAP-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Künftige Veränderung im Vorstand 03.01.2017 / 14:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Künftige Veränderung im Vorstand Haselünne, 3. Januar 2017 Vorstandssprecher Frank Schübel wird seine am 30. Oktober 2017 endende Vorstandsbestellung nicht verlängern Der Vorstandssprecher der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Herr Frank Schübel, hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er seine am 30. Oktober 2017 endende Vorstandsbestellung nicht verlängern wird. Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. ISIN: DE0005201602 WKN: 520160 Börsenkürzel: BEZ Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstr. 7 49740 Haselünne Telefon: +49 (0) 59 61 / 502 - 0 Telefax: +49 (0) 59 61 / 502 - 268 E-Mail: berentzen@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de Kontakt Jochen Klein Investor Relations Manager Telefon: +49 (0) 5961 / 502 - 219 Mobil: +49 (0) 151 / 1562 8102 Telefax: +49 (0) 5961 / 502 - 550 E-Mail: jochen.klein@berentzen.de -------------------------------------------------------------------------------- 03.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-550 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602, DE000A1RE1V3, WKN: 520160, A1RE1V Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533877 03.01.2017 CET/CEST