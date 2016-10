PRIX EUROPA: ARTE mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet

Straßburg (ots) - Unter dem Motto "Changing Europe!" feierte dieses Jahr der PRIX EUROPA als größtes trimediales Fachforum für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen sein 30-jähriges Bestehen. Heute Abend geht das einwöchige Festival mit der feierlichen Preisverleihungsgala im Haus des Rundfunks in Berlin zu Ende. Der Lifetime Achievement Award wird an ARTE "in Anerkennung außergewöhnlicher Verdienste in der europäischen Medienwelt" verliehen:

"[...] Und es gibt einen europäischen Kulturkanal auf diesem Kontinent, der sich den interkulturellen Dialog seit 25 Jahren auf die Fahne geschrieben hat: ARTE - gegründet am 30. April 1991. Seitdem hat sich ARTE nicht nur konstant an die sich wandelnde Medienlandschaft angepasst, sondern mit innovativen Inhalten eine Vorbildfunktion eingenommen und neue Publika erreicht."

ARTE-Präsident Peter Boudgoust nimmt die Auszeichnung, überreicht durch Harlem Désir, französischer Staatssekretär für Europäische Angelegenheiten sowie durch Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, entgegen:

"Wir freuen uns über die Ehre, den diesjährigen Liftetime Achievement Award des PRIX EUROPA zu erhalten. Dieser zeichnet das Bestreben von ARTE der vergangenen 25 Jahre aus, Austausch unter den Europäern zu fördern und Menschen zu vereinen, indem wir Kreativität und Vielfalt ins Zentrum unserer Programme gestellt haben. Der Lifetime Achievement Award ermutigt uns, diesen Weg weiterzugehen und spornt uns gleichzeitig an, weiterhin innovative Antworten auf eine sich schnell wandelnde Medienlandschaft in Europa zu finden."

Wir bedanken uns!

