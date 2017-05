Pelztierhaltung fünf weitere Jahre gesichert

Frankfurt am Main (ots) - Am 18. Mai hat der Bundestag ein Gesetz zur künftigen Regelung der Pelztierhaltung beschlossen, nachdem sich die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD darauf verständigt hatten.

Demnach dürfen unsere Pelztierzüchter ihre Betriebe fünf weitere Jahre unter den derzeitigen Vorgaben der Europaratsempfehlung fortführen, sofern sie über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 des Tierschutzgesetzes verfügen. Die Zukunft der Pelztierhaltung ist also auf fünf weitere Jahre gesichert. Nach einem rechtskräftigen Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Schleswig darf dies nach den derzeit geltenden Haltungsvorgaben geschehen.

Danach kann ein Züchter / eine Züchterin einen Neuantrag auf Erlaubnis stellen. Dieser wird genehmigt, sofern die seit langem geforderten verschärften Haltungsvorgaben erfüllt werden.

Europaweit haben sich die Pelztierzüchter einem Programm zum Wohlergehen der Tiere, dem WelFur-Programm, unterworfen, nach dem Pelztiere in Zukunft gehalten werden sollen. Seit Januar diesen Jahres läuft die Umsetzung des WelFur-Programms auf europäischen Pelztierfarmen, nachdem die Testphasen in den Jahre 2013 bis 2015 erfolgreich abgeschlossen worden sind. Die deutschen Pelztierzüchter erfüllen die Vorgaben des WelFur-Progamms schon heute. Daher ist es um so bedauerlicher, dass es durch die heutige Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag zu Einschränkungen gekommen ist.

Pressekontakt:

Original-Content von: Deutsches Pelz Institut e.V. (DPI), übermittelt durch news aktuell