DGAP-News: Eckert & Ziegler: Wechsel im Vorstandsressort Strahlentherapie. Harald Hasselmann folgt auf Edgar Löffler.

DGAP-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Personalie Eckert & Ziegler: Wechsel im Vorstandsressort Strahlentherapie. Harald Hasselmann folgt auf Edgar Löffler. 23.12.2016 / 17:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Berlin, den 23.12.2016 - Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler AG hat Dr. Harald Hasselmann (49) mit Wirkung zum 1.1.2017 zum neuen Vorstand für das Segment Strahlentherapie bestellt. Er folgt auf Dr. Edgar Löffler (63), der aus Altersgründen zum Jahresende 2016 planmäßig aus dem Unternehmen ausscheiden und damit seine Aufgaben niederlegen wird. Dr. Löffler steht dem Unternehmen im Rahmen eines Beratungsvertrags weiterhin zur Verfügung. "Dr. Löffler hat seit 2001 maßgeblich unser Therapiesegment aufgebaut und Eckert & Ziegler als wesentlichen und weltweit tätigen Anbieter von Krebsbestrahlungsgeräten etabliert", sagte der Firmengründer und Vorstandvorsitzende Dr. Andreas Eckert. "Unsere Erfolge als europäischer Marktführer für Prostataimplantate wären ohne ihn undenkbar. Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken Edgar Löffler für diese Leistungen und freuen sich, ihn weiter an ihrer Seite zu wissen." Dr. Hasselmann ist seit 2015 bei der Eckert & Ziegler Gruppe tätig und hat als kaufmännischer Geschäftsführer der Eckert & Ziegler BEBIG GmbH die Neuausrichtung des Spezialisten für Brachytherapie erfolgreich umgesetzt. Der gebürtige Hamburger Hasselmann verfügt über langjährige Erfahrung in internationalen Pharmaunternehmen. Unter anderem leitete er bei Bayer Pharma das Controlling für die Region Europa, für Schering die ungarische Tochtergesellschaft sowie das Berliner Biotechnologieunternehmen metaGen. Er blickt auf Stationen in großen und mittelständischen Gesundheitsunternehmen zurück und besitzt eine ausgewiesene Expertise im Vertrieb, Controlling sowie der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. Über Eckert & Ziegler Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 670 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Wir helfen zu heilen. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de -------------------------------------------------------------------------------- 23.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: 49 30 941084-138 Fax: 49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532923 23.12.2016