Fachjournalisten des Jahres 2017: Anja Sturm ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) - Anja Sturm (51), feste freie Journalistin für die dfv Mediengruppe, wurde gestern Abend in Frankfurt im Rahmen der Verleihung der Fachpresse-Awards "Fachjournalisten des Jahres 2017" mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigte die Jury ihren HORIZONT-Artikel "Im Körper eines Audi A7" als herausragende fachjournalistische Arbeit. Vergeben wird der Preis von der Deutschen Fachpresse in Zusammenarbeit mit der Karl Theodor Vogel Stiftung. Sturm belegte den zweiten Platz mit ihrem Feature zu einer Testfahrt in einem autonom fahrenden Automobil.

Der prämierte Fachbeitrag, erschienen in HORIZONT Nummer 41/2016, ist laut Jury "ein Glanzstück und brillant in mehrfacher Hinsicht". Der Artikel transportiere die Emotionen der Autorin, allerdings ohne jede Effekthascherei. Der Text bleibe in jeder Zeile glaubwürdig. Die Autorin erkläre und kläre auf, ganz realistisch und kritisch. Sturm habe mit ihrem Beitrag keine erwartbare Jubelarie geschaffen, sondern vielmehr klassisch-guten Journalismus gezeigt. "Der Spaß am Schreiben, die Begeisterung für die Sache ist immer spürbar, aber die Autorin gibt ihre kritische Distanz nicht auf. Das nenne ich professionelle Haltung und das nenne ich ein Meisterstück des Fachjournalismus", resümiert Prof. Dr. Lutz Frühbrodt, Vorsitzender der 10-köpfigen Fachjury und Leiter des Studiengangs "Fachjournalismus" an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt.

Die erfahrene Journalistin und Kommunikationsexpertin Sturm hat Kommunikationswissenschaft, Geschichte und Germanistik in Essen studiert und ist bereits seit 1997 regelmäßig für die dfv Mediengruppe tätig, vorrangig als Korrespondentin HORIZONT und fvw. Als festangestellte Redakteurin war sie sowohl für die Titel HORIZONT und TravelTalk tätig, zuletzt als stellvertretende Chefredakteurin HORIZONT. Zuvor hatte sie die Redaktionsleitung dfv corporate media inne. Die gebürtige Frankfurterin startete ihre Karriere als Redakteurin mit Schwerpunkt Touristik und war unter anderem Ressortleiterin Destinationen beim Touristik Report vom TVG Verlag Offenbach und Leiterin Interne Kommunikation bei Thomas Cook in Oberursel. Als selbstständige, freiberufliche Journalistin führt Sturm ihr eigenes Redaktionsbüro in Frankfurt.

Weitere Informationen zu der Preisverleihung unter http://kongress.deutsche-fachpresse.de

