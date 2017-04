Blumenstrauß "Alles Liebe". / Last Minute mitten ins Herz mit Amazon Prime Now in München und Berlin / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8337 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Amazon.de" Bild-Infos Download

München (ots) - Am Dienstag, den 14. Februar, ist Valentinstag und mit Amazons Lieferservice Prime Now gibt es für Prime-Mitglieder in Berlin und im Raum München in kürzester Zeit das passende Geschenk wie Parfums für sie & ihn, Pflegeprodukte, Schmuck, Uhren, Champagner, süße Liebeserklärungen, CDs, DVDs, Bücher und ab dem 11. Februar auch frische Blumen. Bei einigen Produkten schlagen die romantischen Herzen in Berlin und München im gleichen Takt, aber es gibt auch Unterschiede.

Liebe liegt in der Luft - Wie romantisch sind Prime Now Nutzer in München und Berlin

Prime Now ist seit Mai 2016 in Berlin und seit August in München verfügbar. Ein Vergleich beider Städte zeigt, dass die Romantik bei Prime Now Kunden das ganze Jahr Einzug hält:

- Ob Schokolade zum Schmusefilm am Abend oder als Aufmerksamkeit für die Liebste und den Liebsten - das I love Milka Geschenkherz ist der Top-Seller unter den Pralinen. - Nutzer in München geben dreimal häufiger "Liebeskummer" in der Prime Now-App ein als in Berlin. Musik kann bekanntlich gebrochene Herzen trösten. Adeles Album "25" versetzte Berliner und Münchner gleichermaßen in gute Stimmung. - Geschenke für Frauen werden in beiden Städten mehr als doppelt so häufig gesucht wie Geschenkideen für Männer. - Generell bestellen die Münchner mehr Schokolade und Schmuck als die Hauptstädter, die dafür beim Sekt vorne liegen. - Nach "Blumen" wurde im Süden bisher fast doppelt so häufig gesucht.

Blumensträuße und herzliche Geschenkideen

Das "Herzblatt"-Bouquet kommt mit roten Rosen sowie Gerbera und Chrysanthemen in zartem Rosa. Die roten Beeren setzen dezente Akzente im locker gebundenen Strauß. Ein farblich passendes Schleifenband gibt es im "Falling in Love"-Blumenarrangement, das die Liebste oder den Liebsten mit pinken Rosen und Gerbera in Rot und Magenta überrascht. Der Blumenstrauß "Alles Liebe" inklusive Dekoherz kombiniert weiße Chrysanthemen mit Rosen und Gerbera in verschiedenen Rottönen.

All-in-One Candle Light Dinner

Auch für das perfekte Candle Light Dinner ist mit Kerzen, frischen und gekühlten Lebensmitteln und Zutaten sowie dem passenden Getränk zum Anstoßen schnell gesorgt - denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Für die passenden Love Songs sorgt Prime Music mit einer Auswahl aus über zwei Millionen Songs.

Um Prime Now zu nutzen, laden sich Kunden die kostenlos für Android und iOS verfügbare Prime Now App einfach auf ihr Smartphone oder Tablet, checken die Verfügbarkeit für ihre Lieferadresse, wählen aus tausenden Prime Now Produkten und können die Lieferung anschließend in Echtzeit verfolgen. Der Mindestbestellwert für Prime Now beträgt 20 Euro. Falls der Kunde zur Zustellzeit nicht zuhause ist, kann per Prime Now App eine alternative Lieferadresse angeben werden. Die vollständigen Zustellgebiete für Berlin und den Raum München finden Kunden unter www.amazon.de/primenow.

