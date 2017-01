Amazon Studios geben grünes Licht für Staffel vier der Golden Globe-Gewinnerserie Mozart in the Jungle und das Finale der beliebten Comedy-Serie Red Oaks

1 weiterer Medieninhalt

Grünes Licht für die vierte Staffel der Golden Globe-prämierten Serie Mozart in the Jungle. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8337 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Amazon.de/© 2016 Amazon Studios" Bild-Infos Download

München (ots) - Mit Amazon Prime erhalten Mitglieder neben dem Zugang zu Amazon Prime Video auch kostenlosen Premiumversand von Millionen Artikeln sowie kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Songs mit Prime Music - all das für nur 49EUR im Jahr. Jedes neue Mitglied kann Amazon Prime für 30 Tage testen.

Amazon Studios geben heute grünes Licht für die vierte Staffel der Golden Globe-prämierten Serie Mozart in the Jungle und eine finale, dritte Staffel der Hit-Comedy-Serie Red Oaks.

"Die Amazon Studios verdanken ihren Erfolg auch dem riskanten, kreativen Genie von Serien wie Mozart in the Jungle und Red Oaks," so Joe Lewis, Head of Comedy und Drama, Amazon Studios. "Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie sich die großartigen Autoren, Schauspieler und Teams in den neuen Staffeln wieder selbst toppen."

Im Namen der Executive Producer von Mozart in the Jungle kommentiert Roman Coppola: "Wir freuen uns alle sehr, mit einer vierten Staffel zurückzukommen und die Geschichte unseres Orchesters und seiner Künstler weiter zu erzählen. Die Fans waren begeistert von unserer Serie. Es ist toll, dass es so viele Zuschauer gibt, die sich für die Geschichten über Kunst, Musik und all die Charaktere, die wir entwickelt haben, interessieren."

Joe Gangemi und Gregory Jacobs, die Urheber von Red Oaks, fügen hinzu: "Wir haben immer gehofft, dass wir unsere Charaktere mit einer dritten, finalen Staffel in ihre Zukunft entlassen dürfen. Dass Amazon uns die Möglichkeit gibt, ist absolut fantastisch."

Basierend auf den gleichnamigen und von Kritikern gelobten Memoiren von Blair Tindall - Mozart in the Jungle: Sex, Drugs & Classical Music öffnet die Serie den Vorhang für das New York Symphony Orchester. Hier treffen künstlerischer Ehrgeiz und Kreativität auf Psychospiele, Politik und Überlebensinstinkt. Mit Gael Garcia Bernal (Neruda) und Lola Kirke (American Made) in der Hauptrolle geht Mozart in the Jungle im Laufe des Jahres in Produktion, um die Geschichte talentierter Musiker weiter zu erzählen, die mit Leidenschaft spielen und leben - unter dem Stab ihres temperamentvollen Dirigenten Rodrigo. Neben Bernal und Kirke sind Saffron Burrows (Night of the Lotus), Malcolm McDowell (American Satan), Bernadette Peters (Smash) und Hannah Dunne (Caring) in weiteren Hauptrollen zu sehen. Als Executive Producer fungieren Roman Coppola (Moonrise Kingdom), Jason Schwartzman (Darjeeling Limited), Paul Weitz (About a Boy) und Will Graham (Alpha House).

Red Oaks spielt in den 80er Jahren und erforscht die amüsanten Missgeschicke der eigenwilligen Mitarbeiter und wohlhabenden Clubmitglieder eines Country Clubs in einem Vorort von New Jersey. Craig Roberts (Umweg nach Hause) und Paul Reiser (Verrückt nach dir) übernehmen die Hauptrollen. Red Oaks geht im Laufe des Jahres in Produktion einer dritten und letzten Staffel rund um den jungen Filmemacher David Myers und die bunte Truppe, die er auf der Reise zum Erwachsensein trifft. Neben Roberts und Reiser sind talentierte Schauspieler wie Richard Kind (Alles steht Kopf), Jennifer Grey (Dirty Dancing), Alexandra Socha (Cut Shoot Kill), Oliver Cooper (Office Christmas Party), Ennis Esmer (Blindspot), Gina Gershon (Staten Island Summer) und Alexandra Turschen (Boy Meets Girl) in den Hauptrollen zu sehen. Die Serie stammt aus der Feder von Gregory Jacobs (Magic Mike XXL) und Joe Gangemi (Stonehearst Asylum - Diese Mauern wirst du nie verlassen). Als Executive Producer fungieren Jacobs und Gangemi zusammen mit Steven Soderbergh (The Knick) und David Gordon Green (Ananas Express).

Die vierte Staffel von Mozart in the Jungle sowie die finale dritte Staffel von Red Oaks werden exklusiv über die Amazon Prime Video App für Smart TVs, angeschlossene Endgeräte wie das Fire TV und mobile Devices sowie online zum Streamen bereit stehen. Mitglieder können die Serien auch herunterladen und auf mobilen Endgeräten offline ansehen - ohne zusätzliche Kosten zur Mitgliedschaft.

Weitere Informationen zu Amazon Prime Video finden Sie unter www.amazon.de/av-factsheet

Aktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook (https://www.facebook.com/AmazonVideoDE/), Twitter (https://twitter.com/amazonvideode) und Instagram (https://www.instagram.com/amazonvideode/).

Pressekontakt:

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell