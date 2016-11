Die Schnäppchenjagd ist eröffnet - Amazon.de startet mit mehr als 18.000 Angeboten in die Cyber Monday Woche

Luxemburg (ots) - Amazon startet heute in die Cyber Monday Woche. Während der größten Angebotswoche des Jahres vom 21. bis einschließlich 28. November finden Kunden auf Amazon.de Blitzangebote und Angebote des Tages mit bis zu 50 Prozent Rabatt aus nahezu allen Kategorien. Die Gesamtanzahl der Angebote hat Amazon noch einmal auf über 18.000 erhöht. Zwischen 6:00 und 20:15 Uhr starten auf www.amazon.de/angebote Blitzangebote im 5-Minuten-Takt. Diese sind nur in begrenzter Anzahl und maximal für vier Stunden verfügbar und können blitzschnell ausverkauft sein. Die ersten 30 Minuten lang stehen Blitzangebote exklusiv Prime-Kunden zur Verfügung. Zusätzlich gibt es täglich ausgewählte Top-Produkte als Angebote des Tages, die jeweils schon ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich sind, solange der Vorrat reicht.

Unter den vielfältigen Angeboten findet jeder das Richtige: Für Filmliebhaber gibt es Blu-rays und DVDs zu vergünstigten Preisen, ein besonderes Highlight für Gamer sind die Spielekonsolen-Schnäppchen und sowohl Männer als auch Frauen können sich auf eine große Auswahl an Pflegeprodukten freuen. Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch ausgewählte Amazon Devices in der Cyber Monday Woche zu Tiefstpreisen angeboten: - Kindle Paperwhite (2015) für 79,99 EUR statt 119,99 EUR - Amazon Fire Tablet für 39,99 EUR statt 59,99 EUR - Kid's Edition Tablet mit Freetime Unlimited für 99,99 EUR statt 129,99 EUR (ab 25.11.) - Fire TV Stick für nur 24,99 EUR statt 39,99 EUR (ab 25.11.)

Zu den weiteren Angeboten der Cyber Monday Week gehören unter anderem: - Parfüms von Joop - Notebooks von HP und Asus - Spiegelreflexkamera von Canon - Markenjeans, u.a. von Tommy Hilfiger und Levi's - Herrenanzüge von s.Oliver - Kaffeevollautomaten, u.a. von Saeco - UHD Fernseher von LG und Sony - Saugroboter von verschiedenen Herstellern - Koffer von Samsonite - Elektrische Schallzahnbürsten von Philips und Oral-B - Haushaltsgeräte u.a. von Siemens, Bosch und AEG - Styling-Produkte - Computer-Zubehör von Logitech - Konsolen-Bundles und Video Games - Kochgeschirr von WMF und Zwilling - Single Malt Whiskys - Damen- und Herrenschuhe u.a. von Marc O'Polo, Timberland, Geox und Bugatti - Gesellschaftsspiele für Groß und Klein von verschiedenen Herstellern - Smart-Watches von Withings

Zum Start jedes Angebots werden auf der Produkt-Detailseite der neue Preis des Produkts und - soweit verfügbar - die unverbindliche Preisempfehlung angezeigt. Ein Kunde kann also zum vorherigen Amazon-Preis, oder wenn vorhanden, auch zur UVP vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.

Um kein Schnäppchen zu verpassen, gibt es den Zugriff auf die Angebote in der Cyber Monday Woche unterwegs auch via Amazon App für Smartphones und Tablets oder mit dem mobilen Browser. Blitzangebote können bis zu 24 Stunden vorab mit Kennzeichnung "in Kürze" online oder in der Amazon App gecheckt werden. Außerdem können Kunden favorisierte Angebote in der App oder auf der Webseite auf "Beobachten" setzen und erhalten beim Start des Deals eine Push-Benachrichtigung auf ihr Smartphone. Prime-Mitglieder haben 30 Minuten früher Zeit auf die Blitzangebote zuzugreifen. Amazon-Kunden, die Prime noch nicht kennen, können Prime auf www.amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos testen.

Zusätzlich können Amazon-Kunden beim Einkaufen Gutes tun, indem sie während der Cyber Monday Woche über smile.amazon.de shoppen. Hier sehen sie die gleichen Produkte und die gleichen Preise wie bei Amazon.de und sie bekommen den gleichen Service, den Sie kennen. Einziger Unterschied: Beim Kauf über smile.amazon.de gibt Amazon 0,5 Prozent des Einkaufspreises qualifizierter Produkte an eine ausgewählte soziale Organisation weiter.

Der Shopping-Club Amazon BuyVIP feiert die Cyber Monday Woche mit tollen Angeboten und Rabatten von bis zu 65 Prozent. Unter www.buyvip.de finden Kunden vom 21. bis 28. November beliebte Marken wie Adidas, Levi's, Michael Kors, New Balance, Nike, Ray-Ban, Under Armour und Vans zu stark reduzierten Preisen. Amazon Prime-Mitglieder profitieren bei Amazon BuyVIP zusätzlich von kostenlosem Versand und können mit dem Premiumzugang bereits am Vorabend der Verkaufsaktion ab 20 Uhr auf Angebote zugreifen.

Für weitere Informationen:

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell