Amazon-Show The Grand Tour: Mega-Crashs in Berlin, London und Los Angeles

Infografik Amazon Prime Video The Grand Tour: Rasante Fakten rund um Deutschlands Straßen Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8337 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Amazon.de" Bild-Infos Download

München (ots) - Spektakuläre Crashs im Vorfeld der neuen Amazon-Show The Grand Tour: An belebten Orten in Berlin, London und Los Angeles finden Passanten heute böse demolierte Autos wieder, die offenbar von den Gastgebern der Show Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May gesteuert wurden. The Grand Tour startet am 18. November bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video.

Berlin: Ein roter Toyota Prius ragt an einem der belebtesten Plätze der Hauptstadt, dem Hackeschen Markt, senkrecht in die Luft, das Heck tief in den Boden gebohrt. Vom verlassenen Fahrzeug hängt das personalisierte Nummernschild "H4MMOND".

Zeitgleich in London: Vor dem Bahnhof King's Cross finden sich die Überbleibsel eines weiteren, böse beschädigten Toyota Prius mit dem personalisierten Kennzeichen "M4Y", der frontal in eine der berühmten roten britischen Postkästen gekracht ist. Etwas später in Los Angeles: Jeremy Clarkson hat einen interessanten Weg gefunden, sich auf dem Hollywood Walk of Fame zu verewigen. Ein blauer Toyota Prius mit dem Sonder-Nummernschild "CL4RKS0N" steckt mit der Schnauze voran nur wenige Meter von der Stelle im Boden entfernt, wo die großen Stars der Filmbranche gefeiert werden.

Was ist passiert? Fans rasanter Car-Shows ist klar: Hier haben die Macher der neuen Amazon-Show The Grand Tour Clarkson, Hammond und May ihre Finger im Spiel, die am 18. November 2016 bei Amazon Prime Video startet. Die aufsehenerregende Aktion ist Teil von Dreharbeiten, mit denen Deutschlands beliebtester Video-Streaming-Service jetzt auf den Start aufmerksam macht.

Bilder von den drei spektakulären Crashs erhalten Sie unter diesem Link zum Download: https://we.tl/6DoLRku98P Das passende Video zum Crash folgt.

Beim ihrem Boxenstopp zum Dreh in Deutschland war das Trio überrascht, was die deutschen Straßen an Kuriositäten zu bieten haben. Wussten Sie zum Beispiel, was eine Taxi-Fahrt durch Berlin kosten kann? Die Antwort und weitere rasante Fakten finden Sie in der Infografik.

Am 18. November feiert die erste Folge der neuen Amazon-Show The Grand Tour exklusiv Premiere bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service. Weitere Episoden des Amazon Originals werden zwölf Wochen lang jeweils freitags bei Amazon Prime Video ins Rennen gehen.

Weitere Informationen zum Amazon Original The Grand Tour finden Sie im Amazon Newsroom: http://ots.de/SoHwY

Über Amazon Video

Das Premium on-Demand-Unterhaltungsangebot von Amazon Video ermöglicht Kunden, ihre Lieblingsfilme und -serien dann zu genießen wann sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Amazon Video bietet folgende Features:

- Prime Video: Amazon Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming von über 15.000 Filmen und Serienepisoden, inklusive der von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Amazon Originals Serien Transparent, The Man in the High Castle und der Kids-Serie Tumble Leaf. - Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon-Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien. - Schneller Zugriff: Schauen sie augenblicklich was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Amazon Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.de/av-factsheet. - Premium Features: Amazon Video unterstützt u.a. 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR) und ermöglicht mit dem Download-Modus seine Lieblingsinhalte auch unterwegs offline zu genießen, wenn kein W-LAN zur Verfügung steht.

Weitere Informationen über Amazon Video finden Sie unter www.amazon.de/av-factsheet

Über Amazon Prime

Amazon Prime bietet für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 49 Euro folgende Vorteile für Kunden in Deutschland und Österreich: Kostenloser Premiumversand von Millionen von Artikeln, unbegrenztes Streaming von mehr als 15.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, Zugriff auf über zwei Million Songs mit Prime Music sowie für Kindle-Besitzer Zugang zu über einer Million eBooks in der Kindle-Leihbücherei. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem Fotospeicherplatz mit Prime Photos und Premiumzugang zu Verkaufsaktionen auf Amazon und BuyVIP sowie Zugang zu Amazon Pantry und zur Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. Mit Twitch Prime erhalten Prime-Mitglieder auch exklusiven Rabatt auf Videospiele, kostenlose Videospielinhalte bei Twitch, werbefreie Twitch-Streams und vieles mehr. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können Amazon Prime unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.

Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristigem Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Phone, Fire Tablets und Fire TV sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Weitere Informationen unter www.amazon.com/about

Für weitere Informationen:

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell