Zehn vielversprechende Musiktalente bewerben sich um den Titel "Newcomer 2016" und wirken am Soundtrack der Amazon Original Serie You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer mit

München (ots) -

- Vom 07. - 13. Oktober wählen Amazon Kunden unter www.amazon.de/newcomer ihren Favoriten aus zehn vielversprechenden jungen Künstlern und Bands - Showrunner, Regisseur und Schauspieler Matthias Schweighöfer wählt aus dem Siegeralbum einen Song, der Einzug in den Soundtracks der neuen Amazon Original Serie You Are Wanted auf Prime Video findet

Amazon startet heute den Amazon Music Newcomer Award 2016, einen brandneuen Publikums-Preis, bei dem Musik-Fans unter zehn vielversprechenden nationalen sowie internationalen Künstlern den besten Newcomer wählen. Ab 16. September 2016 werden alle Musiktalente auf www.amazon.de/newcomer vorgestellt, bevor am 07. Oktober bis einschließlich 13. Oktober die Abstimmungsphase startet. Allein sieben Nominierte für den Titel "Newcomer 2016" stammen aus Deutschland, sowie je ein weiterer Act aus Österreich, Großbritannien und Irland.

Der Sieger des Amazon Music Newcomer Awards 2016 wird nicht nur prominent bei Amazon Music (Prime Music, CD & Vinyl und Musik Downloads) vorgestellt, sondern wirkt zusätzlich am Soundtrack der ersten deutschen Amazon Original Serie You Are Wanted mit, die 2017 auf Prime Video ihre Premiere feiert. Showrunner, Regisseur und Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer wählt hierfür einen Song des Gewinneralbums für den Soundtrack aus. Der neu gekrönte "Amazon Music Newcomer 2016" wird den Song im Frühjahr auf dem Premieren-Event in Berlin live performen.

"Amazon Music ist seit jeher der Platz, auf dem jeder aufregende Musik entdecken kann. Wir engagieren uns gerne für junge Künstler und bieten ihnen hierdurch die Möglichkeit, ihre Songs einem breiten Publikum vorzustellen", so Ralf Kleber, Country Manager Amazon Deutschland. "Der Amazon Music Newcomer Award zeichnet einzigartige und ungewöhnliche Talente aus und es ist super, dass Matthias zugestimmt hat, den Gewinner im Soundtrack der Amazon Original Video Serie You Are Wanted zu featuren."

Unter allen Musik-Fans, die auf www.amazon.de/newcomer am Voting vom 07. Oktober bis 13. Oktober teilnehmen, verlost Amazon ein Wohnzimmer-Konzert des Gewinner-Acts.

Alle Nominierten des Amazon Music Newcomer Awards 2016 auf einen Blick:

- Grace Risch (Deutschland, Sony) - Die Berlinerin Grace Risch atmet in Pop-Melodien und wickelt ihre Zeilen in eine weiche warme Intensität. Ihr Album Mücke erschien im August 2016.

- I am Jerry (Deutschland, Warner) - Rock? Hip Hop? Indie? Electro? Pop? Post-R'n'B? Whatever! Mit ihrem Debütalbum Habicht beweisen die vier Freunde aus dem Ruhrgebiet, dass sie Generalisten der neuen Generation sind. -Izzy Bizu (Großbritannien, Sony) - Als eine von nur drei Nominierten schaffte es in diesem Jahr die Londoner Sängerin und Songwriterin Izzy Bizu auf die Shortlist der Brit Awards. Ihr neuestes Album A Moment Of Madness ist im September 2016 erschienen.

- Malky (Deutschland /Bulgarien, Sony) - Mit dem zweiten Album "Where Is Piemont" erweitert das Duo Malky seinen Sound-Entwurf um europäische Folklore und Orchestermusik. Seit August können Fans die kompositorische Raffinesse des Duos genießen.

- Megazwei (Deutschland, Universal) - Ein Melting-Pot der Genres: Sechs individuell geprägte Musiker vereinen unterschiedliche Musikstile in scheinbar spielender Leichtigkeit. Ihr Album Bengalos ist seit Juli 2016 erhältlich.

- Milliarden (Deutschland, Universal) - Multiinstrumentalist Johannes Aue überzeugte den Punkrocker Ben Hartmann vor fünf Jahren durch sein Klavierspiel. Seit August 2016 überzeugen nun beide ihre Fans mit ihrem Debütalbum Betrüger.

- Roosevelt (Deutschland, Universal) - Roosevelt heißt im richtigen Leben Marius Lauber, 25 Jahre alt und in Köln ansässig. Mit seinem gleichnamigen Debütalbum Roosevelt, liefert er ein mitreißendes, elektronisches Popwunder, das sich ein ganz eigenes musikalisches Universum schafft.

- Soolo (Deutschland, Warner) - Das Duo Sarah und Tom schaffen ein musikalisches Kleinod voller Wahrhaftigkeit, Tiefe und Schönheit, wie man sie in der deutschen Popmusik lange nicht mehr gehört hat. Ihr Debütalbum Tage aus Licht erschien im August 2016.

- Thorsteinn Einarsson (Island/Österreich, Sony) - Das musikalische Ausnahmetalent Thorsteinn Einarsson - halb Isländer, halb Österreicher - veröffentlichte im April 2016 sein Debütalbum "1;". Mit seinen beiden Singles "Leya" und "Krpytonite" konnte der sympathische Sänger bereits seine ersten Hits verbuchen.

- Walking on Cars (Irland, Universal) - Der Geheimerfolg aus Irland: Mit ihrem Debütalbum Everything This Way hielt sich die fünfköpfige Alternative-Rock-Band wochenlang auf #1 der irischen Charts.

Das bedeutet Prime Music für Prime-Mitglieder:

Musik ohne zusätzliche Kosten:Über eine Million Songs, ausgewählte Playlists und persönliche Radiosender entdecken - kostenlos in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Musik ohne Werbung:Prime Music ungestört und ganz ohne Werbeunterbrechungen genießen.

Musik online und offline: Musik online streamen oder Prime-Alben, -Songs oder -Playlists zusätzlich auf mobile Geräte herunterladen, um sie auch offline abzuspielen. Musik nach Wunsch:Genau die Musik wählen, die man hören möchte, oder Songs überspringen, die nicht gefallen. In der Musikbibliothek kann Prime Music mit der eigenen Musik kombiniert werden.

Musik an jedem Ort: Prime Music ist auf Android und iOS, PC und Mac, Fire Tablet, Fire TV und Fire TV Stick sowie auf Sonos verfügbar. Auf Fire Tablet, Fire TV und Fire TV Stick ist Prime Music automatisch verfügbar. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können Prime Music unter www.amazon.de/primemusic nutzen. Kunden in Deutschland und Österreich, die Prime noch nicht kennen, können Amazon Prime unterwww.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell