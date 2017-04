Camelot und Q-Summit bringen den Silicon-Valley-Spirit nach Mannheim

Mannheim (ots) - Die Camelot Innovative Technologies Lab unterstützt als Strategic Innovation Partner den "Q-Summit", die erste von Studenten organisierte Innovation- und Entrepreneurship-Konferenz an der Universität Mannheim (19.-21. April 2017). Ziel des Q-Summit ist es, Studenten mit erfolgreichen Unternehmen, Startups und Investoren zu vernetzen und den Gründer- und Startup-Spirit in der Metrolpolregion Rhein-Neckar zu fördern.

Dr. Josef Packowski, CEO der CAMELOT Consulting Group, erläutert: "Der Q-Summit an der renommierten Universität Mannheim ist die konsequente Fortsetzung der langen Innovationshistorie in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Konferenz bringt zwei Elemente zusammen, die seit jeher wesentlich für den Erfolg von Unternehmen sind: Innovation und unternehmerisches Denken. Beides leben und unterstützen wir auch als führendes Beratungsunternehmen. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam mit dem Q-Summit den Spirit des Silicon Valley nach Mannheim zu bringen."

Inspirieren ließen sich die über 500 Teilnehmer unter anderem von Pepper, dem humanoiden Roboter der Camelot Innovative Technologies Lab, der nicht nur die Konferenzteilnehmer bei der Eröffnung begrüßte, sondern auch einen Einblick in die Potenziale von Cognitive Computing und künstlicher Intelligenz bot.

Zweieinhalb Tage lang bietet der Q-Summit Vorträge, Panel-Diskussionen und Workshops mit renommierten Rednern und Unternehmern rund um die Themen Innovation und Entrepreneurship. Ein besonderes Highlight ist unter anderem ein Startup-Speeddating, in dem die Teilnehmer in ganz persönlichen Kontakt mit Gründern und CEOs kommen. Die Konferenz dauert noch bis zum morgigen Freitag an. Weitere Informationen unter www.q-summit.com

Über die Camelot Innovative Technologies Lab

Camelot Innovative Technologies Lab ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.600 Mitarbeitern steht Camelot Innovative Technologies Lab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.

