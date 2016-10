Spin Master enthüllt, was im Ei ist: Hatchimals schlüpfen rechtzeitig für die Feiertage

Toronto (ots/PRNewswire) - Spin Master Corp. (TSX:TOY), eine führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, enthüllt eine Welt der Wunder und Entdeckungen mit Hatchimals. Seit die Hatchimals früher in diesem Jahr auf ausgewählten Spielwarenmessen rund um die Welt bekannt gemacht wurden, sind sie zum am meisten erwarteten Spielzeug von 2016 geworden. Das aufregende neue Spielzeug, das heute herauskommt, hat es bereits in viele Läden geschafft, darunter Target, Wal-Mart, Toys 'R' Us und Kohl's.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161006/416331 )

Das in einem hell getüpfelten Ei eingeschlossene Hatchimal braucht Neugier, Betreuung und Pflege des Kindes. Das Hatchimal reagiert auf menschliche Berührung, beginnt zu schlüpfen und kommuniziert durch Klopfen, Picken, Licht und Klang; welches Hatchimal wirklich drin ist, wird erst beim Schlüpfen sichtbar.

Das Schlüpfen ist ein unwiederholbarer Moment, aber damit fängt das Erlebnis erst an. Das Kind ist der Schlüssel für die Magie des Spielzeugs und kann das Hatchimal mit Sorgfalt durch drei Phasen leiten, vom Baby zum Kleinkind zum voll ausgewachsenen Hatchimal, wobei es Laufen, Sprechen, Spiele spielen und mehr lernen kann.

"Wir suchen immer danach, wie wir neue Spielmuster inspirieren und entstehen lassen können", sagte Ben Varadi, Kreativdirektor bei Spin Master Ltd. "Kinder haben grenzenlose Fantasie, und wir denken genauso, wenn wir neue Spielzeuge entwickeln. Als Resultat bieten Hatchimals die allerbesten Elemente eines pflegenden Spiels mit der Interaktivität von Robotern in einer wirklich innovativen und unterhaltsamen Weise. Es ist eines der einmaligsten Produkte, dass Spin Master je herausgegeben hat, und wir sind zuversichtlich, dass die Kundenreaktion stark wird."

Es gibt zwei Arten von Hatchimals: Pengulas und Draggles. Kinder können die Farbe des Eis und die Art aussuchen, aber das Hatchimal wählt sie aus. Pengula-Eier gibt es in den Farben rosa und türkis oder rosa, Draggle-Eier sind entweder violett oder grün und blau.

Hatchimals gibt es jetzt bei den großen Einkaufshäusern rund um die Welt und online unter SpinMaster.com (http://spinmaster.com/). UVP: 59,99 USD. Alter ab 5.

Informationen zu Spin Master

Spin Master ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Spin Master ist bestens bekannt für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer(TM) Dino, Bakugan Battle Brawlers(TM), Air Hogs® und die Spielzeuge des Jahres 2016, Bunchems und Meccanoid G15. Seit 2005 erhielt Spin Master 64 Nominierungen für TIA Toy of The Year (TOTY) und 18 Auszeichnungen in verschiedenen Produktkategorien. Spin Master ist mit 12 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres ausgezeichnet worden und übertrifft damit alle seine Konkurrenten. Spin Master gehört zu der kleinen Anzahl an Unternehmen, die Artikel zur Unterhaltung nicht nur entwickeln und weltweit Unterhaltungsgegenstände, Spielercharakter und Inhalte produzieren, sondern diese Inhalte auch durch Schöpfung, Verkauf und Lizenzieren von Produkten zu Geld machen. Spin Master hat bislang sechs Fernsehserien produziert, darunter auch die erfolgreiche Serie aus dem Jahr 2007 Bakugan Battle Brawlers und die aktuelle Serie PAW Patrol, die in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, in der Slowakei, der Tschechischen Republik, Deutschland, Schweden, den Niederlanden, China, Hong Kong, Japan und Australien.

Tara Tucker, Vizepräsidentin, Globale Marketing-Kommunikation, Spin Master tarat@spinmaster.com

Original-Content von: Spin Master, übermittelt durch news aktuell