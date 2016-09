Spin Master kündigt den Schlüpftag an

Toronto (ots/PRNewswire) - Der 7. Oktober ist der Tag, an dem das streng geheime Hatchimal-Spielzeug preisgegeben wird

Spin Master Corp. (TSX:TOY), das führende Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, stellt am 7. Oktober 2016 zum ersten Mal seine Hatchimals vor - eines der heiß erwarteten Spielzeuge.

Die bahnbrechenden Hatchimals von Spin Master enthalten die fortgeschrittene Technologie des Unternehmens auf eine neue und nicht erwartete Art, nämlich um mehrere Spielmuster zu überbrücken. Eine Vorschau der Hatchimals für die Industrie gab es weltweit Anfang dieses Jahres ausschließlich an ausgewählten Spielzeugmessen. Die Hatchimals gelten bereits als Konkurrenten für zahlreiche Spielzeugauszeichnungen und landeten ganz oben auf der Liste der besten Spielzeuge bei Vertreibern wie Target, Wal-Mart, Toys 'R' Us und Kohl's. Am 7. Oktober werden die Hatchimals zum ersten Mal bei den größten Vertreibern und auf SpinMaster.com (http://spinmaster.com/) zu sehen und zu kaufen (empfohlener Verkaufspreis 59,99 USD) sein.

Spin Master hat bislang nur die eiförmige, äußere Spielzeugform öffentlich preisgegeben. Kinder im Alter von 5+ können die Farbe und die Art des Hatchimal-Eies auswählen, doch wer sich im Inneren befindet, wird erst durch das Halten und Schlüpfen des Hatchimals entdeckt.

"Hatchimals erwachen durch die Verbindung mit dem Kind zum Leben. Das von Natur aus pflegende Spielmuster regt die Erfahrung an," so James Martin, Leiter der globalen Geschäftseinheit Robotics von Spin Master Ltd. "Es handelt sich um eine wundervolle verbindende und magische Erfahrung, die sich weiter entwickelt." Bereiten Sie sich darauf vor, am Schlüpftag zu erstaunen und zu erfahren, wer im Inneren steckt.

Besuchen Sie uns http://www.hatchimals.com für die neuesten Updates.

Zu Spin Master

Spin Master ist ein führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungseigenschaften entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Spin Master ist bestens bekannt für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer(TM) Dino, Bakugan Battle Brawlers(TM), Air Hogs® und die Spielzeuge des Jahres 2016, Bunchems und Meccanoid G15. Seit 2005 erhielt Spin Master 64 Nominierungen für TIA Toy of The Year (TOTY) und 18 Auszeichnungen in verschiedenen Produktkategorien. Spin Master ist mit 12 TOTY-Nominierungen für das Innovative Spielzeug des Jahres ausgezeichnet worden, das übertrifft alle seine Konkurrenten. Spin Master gehört zu der kleinen Anzahl an Unternehmen, die Artikel zur Unterhaltung nicht nur entwickeln und weltweit Unterhaltungsgegenstände, Spielercharacter und Inhalt produzieren, sondern diesen Inhalt auch durch Schöpfung, Verkauf und Lizenzieren von Produkten zu Geld machen. Spin Master hat bislang sechs Fernsehserien produziert, darunter auch die erfolgreiche Serie aus dem Jahr 2007 Bakugan Battle Brawlers und die aktuelle Serie PAW Patrol, die in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, in der Slowakei, der Tschechischen Republik, Deutschland, Schweden, den Niederlande, China, Hong Kong, Japan und Australien.

