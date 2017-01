DGAP-News: MorphoSys-Partner startet klinische Phase 2-Studie mit Antikörper Bimagrumab bei stark übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Studie MorphoSys-Partner startet klinische Phase 2-Studie mit Antikörper Bimagrumab bei stark übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes 12.01.2017 / 09:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Planegg/München, 12. Januar 2017 MorphoSys-Partner startet klinische Phase 2-Studie mit Antikörper Bimagrumab bei stark übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX, OTC: MPSYY) gab heute bekannt, dass ihr Partner Novartis eine klinische Phase 2-Studie mit dem HuCAL-Antikörper Bimagrumab bei stark übergewichtigen Patienten mit Diabetes Typ 2 durchführen wird. Gemäß Informationen auf der Website clinicaltrials.gov wird die randomisierte, doppelt-verblindete Studie 60 adipöse (stark übergewichtige), an Typ-2-Diabetes erkrankte erwachsene Patienten einschließen, um die Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit des intravenös verabreichten Antikörpers Bimagrumab im Vergleich zu einem Placebo (Scheinmedikament) zu untersuchen. Die Patientenaufnahme im Rahmen der Studie wurde noch nicht gestartet. Das primäre Studienziel ist die Ermittlung der Veränderung der Körperfettmasse (fat body mass) in Woche 24 und 48. Die sekundären Studienziele beinhalten unter anderem die Messung der durchschnittlichen Veränderung des Glykohämoglobins (HbA1c), der Insulinresistenz, des Nüchtern-Insulins sowie des Blutzuckers im Vergleich zum Studienstart. Weitere detaillierte Studieninformationen sind zu finden unter diesem Link:clinicaltrials.gov. "Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Novartis Bimagrumab in eine klinische Phase 2-Studie in der Indikation Diabetes Typ 2 bringt, eine Erkrankung mit steigendem Bedarf an neuen Behandlungen. Diese neue Studie erfolgt zusätzlich zu den derzeit laufenden Phase 2-Studien mit Bimagrumab bei Patienten mit Sarkopenie und nach einer Hüftoperation", sagte Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand der MorphoSys AG. MorphoSys in Kürze: MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin. Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutischePipelinemit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unterhttp://www.morphosys.de. 