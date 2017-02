DGAP-Adhoc: PA Power Automation AG: Strategischer Investor beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: PA Power Automation AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung PA Power Automation AG: Strategischer Investor beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung 03.02.2017 / 18:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) PA Power Automation AG: Strategischer Investor beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung Pleidelsheim, 03. Februar 2017 - Der Vorstand der PA Power Automation AG (Entry Standard, ISIN: DE0006924400) hat heute ein Investment Agreement mit einem strategischen Investor über eine wesentliche Beteiligung unterzeichnet. Im Wege einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts wird der taiwanesische Steuerungshersteller Techmation Co. Ltd., Taipei/Taiwan, über seine luxemburgische 100-prozentige Tochtergesellschaft Tech Euro S.à.r.l., 1.278.469 neue Aktien der PA Power Automation AG zum Nominalwert in Höhe von rund EUR 2,56 je Aktie und damit deutlich über dem derzeitigen Kursniveau zeichnen. Mit einer Beteiligung in Höhe von 19,88 Prozent wird die Tech Euro S.à.r.l. nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung zum größten Einzelaktionär der PA Power Automation AG. Die Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I und 2015/III wird vom Vorstand und Aufsichtsrat am heutigen Tag beschlossen. Die Neuen Aktien sollen ab dem 01. Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt sein und in die bestehende Notierung im Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Der Erlös der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 3,3 Mio. steht als Wachstumskapital für Forschung und Entwicklung sowie Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Verfügung. Die 1984 gegründete Techmation Co. Ltd. entwickelte die erste Steuerung mit chinesischer Bildschirmführung und gehört heute zu der auf automatisierte Systemlösungen für Spritzgusshersteller spezialisierten chinesischen Ningbo Techmation Co. Ltd. Das Produktportfolio besteht insbesondere aus Steuerungs- und Energiesparsystemen sowie Netzwerklösungen und ergänzt somit das Angebot der PA Power Automation AG. Mit Umsätzen in Höhe von ca. RMB 387 Mio. (ca. EUR 52 Mio.) im Jahr 2015 und einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund RMB 4,8 Mrd. (ca. EUR 647 Mio.) gehört die in Shanghai notierte Ningbo Techmation Co. Ltd. (603015:SHH) zu den etablierten Herstellern im asiatischen Markt. Von den guten Verbindungen in Asien - neben den Standorten in China und Taiwan unterhält die Techmation-Gruppe auch Büros in Malaysia und Indien - wird künftig auch die PA Power Automation AG profitieren. So wurde bereits im Investment Agreement vereinbart, dass die Partnerschaft mit Techmation dazu genutzt werden soll, den Verkauf der PA 9000 und hierauf basierender Modelle in ganz Asien zu unterstützen. Zudem wollen Techmation und PA Power eine gemeinsame Steuerung speziell für den asiatischen Markt entwickeln. Beides unterstreicht die Ernsthaftigkeit und das gegenseitige Vertrauen der langfristig angelegten strategischen Partnerschaft. IR-Kontakt Jan Hilpert Vorstand investorrelations@powerautomation.com Über die PA Power Automation AG Die PA Power Automation AG mit Sitz in Pleidelsheim ist ein deutsches HighTech Unternehmen, das auf PC-basierte CNC Automatisierungstechnik spezialisiert ist (Soft-CNC). CNC-Steuerungen sind unverzichtbarer Bestandteil von Werkzeugmaschinen und koordinieren sämtliche Abläufe. Die PA Power Automation AG bietet ihren internationalen Kunden sowohl innovative und hochwertige Einzelprodukte, als auch Gesamtlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche und ist heute der einzige Hersteller weltweit, der alle Bearbeitungstechnologien im High-End-Bereich mit Soft-CNC anbieten kann. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die PA Power Automation AG mit durchschnittlich 36 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von EUR 8,8 Mio. Die Aktien der Gesellschaft notieren im Entry Standard (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE0006924400. -------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: PA Power Automation AG Gottlieb-Daimler-Straße 17/2 74385 Pleidelsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7144 899 - 0 Fax: +49 (0)7144 899 - 199 E-Mail: jan.hilpert@powerautomation.com Internet: www.powerautomation.com ISIN: DE0006924400 WKN: 692440