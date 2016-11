OMNOVA Solutions Inc. gibt CEO-Nachfolge bekannt

Beachwood, Ohio (ots/PRNewswire) - Kevin M. McMullen tritt als Vorsitzender, Chief Executive Officer und President von OMNOVA Solutions zurück

Anne P. Noonan wird zum President und Chief Executive Officer ernannt

William R. Seelbach wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt

OMNOVA Solutions Inc. (NYSE: OMN) gab heute bekannt, dass man den Nachfolgeprozess für den CEO vorzieht und dass Kevin M. McMullen mit Wirkung vom 1. Dezember 2016 als Vorsitzender, Chief Executive Officer und President sowie als Mitglied des Verwaltungsrates zurücktritt, um andere Interessen zu verfolgen. In den 16 Jahren, in denen McMullen OMNOVA leitete, hat er es als führendes Unternehmen bei Spezialchemikalien und behandelten Oberflächen neu positioniert, einschließlich aggressiver Portfolioaktivitäten, unter denen die Akquisition von Eliokem International besonders zu erwähnen ist. OMNOVA entwickelte mit dem im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast 60 % gestiegenen, bereinigten Ergebnis je Aktie nach einem Wachstum von 29 % im gesamten Jahr 2015 eine beachtliche, positive Dynamik. Er freut sich auf seine Zukunft und ist auf den Fortschritt des Unternehmens unter seiner Leitung stolz.

McMullen wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2016 von Anne P. Noonan als President und Chief Executive Officer von OMNOVA abgelöst. Fr. Noonan wird ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrates des Unternehmens. In Zusammenhang mit den Veränderungen in der Firmenleitung hat der Verwaltungsrat entschieden, die Rollen des Vorsitzenden und Chief Executive Officers zu trennen und William R. Seelbach ebenfalls mit Wirkung vom 1. Dezember 2016 zum unabhängigen, nicht exekutiven Vorsitzenden zu ernennen.

Michael J. Merriman, der Presiding Director des Verwaltungsrates von OMNOVA, kommentierte: "Kevin ist ein hoch integrer Manager mit starker strategischer und unternehmerischer Ausrichtung. Wir danken Kevin für die vielen Jahre als Manager und sein Engagement für OMNOVA, sowohl als Chief Executive Officer als auch als Vorsitzender. Er war bei seiner Beurteilung des Markt- und Konkurrenzumfeldes unermüdlich aggressiv und hat die zum Erfolg des Unternehmens erforderlichen Schritte eingeleitet. Er hinterlässt ein Unternehmen mit einer gut konzipierten Strategie und einem starken Führungsteam. Im Namen des gesamten Verwaltungsrates von OMNOVA möchte ich ihm unseren Dank für seine hervorragende Arbeit aussprechen und ihm viel Erfolg wünschen. Er wird uns fehlen."

Die von McMullen in den Jahren eingeleiteten Initiativen stellten die Präsenz und Ertragskraft von OMNOVA trotz zahlreicher marktwirtschaftlicher Herausforderungen sicher. Als McMullen das Unternehmen übernahm, war es vorwiegend in den USA tätig und er verwandelte OMNOVA in einen Weltkonzern. Heute vertreibt OMNOVA, unterstützt von Produktions- und Technologiezentren auf drei Kontinenten, seine Produkte in mehr als 90 Ländern. Er startete Initiativen zur dramatischen Ausweitung der Technologie von OMNOVA, um die Position des Unternehmens als wertsteigender Lösungsanbieter nennenswert zu verbessern. McMullen, 56, kam im Jahr 1996 als President des Geschäftsfeldes Decorative and Building Products zum Unternehmen. Im Jahr 2000 wurde er Chief Executive Officer des Unternehmens und im Jahr 2001 Vorsitzender des Verwaltungsrates. Vor seiner Tätigkeit bei OMNOVA arbeitete McMullen für GE und McKinsey & Co.

"Ich bin stolz darauf, wo OMNOVA heute als Unternehmen positioniert ist", sagte McMullen. "Unser Spezialgeschäft ist auf Marktwachstum vorbereitet, unsere Bilanz ist erheblich gestärkt und wir haben soeben einen weitreichenden strategischen Planungsprozess abgeschlossen, der zahlreiche interessante und langfristige Chancen aufzeigt. Das Unternehmen ist hervorragend für die langfristige Schaffung von nennenswertem Shareholder Value positioniert." Er fügte hinzu: "Wir haben ein starkes und engagiertes Team, das mir sicher fehlen wird. Aber ich bin noch relativ jung und möchte andere Interessen verfolgen. Die Zeit ist jetzt reif, genau das zu tun."

Noonan, 53, ist derzeit President des Geschäftsfeldes Performance Chemicals von OMNOVA. Unter ihrer Leitung konnte das Geschäftsfeld sein Finanzergebnis erheblich steigern. Das Ergebnis wurde durch die aggressive Umsetzung der Anpassung der Produktionspräsenz und die Neugestaltung des Geschäftsmodells erzielt, die zu Kosteneinsparungen von $ 10 Millionen pro Jahr führten und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige "Blaupause" für künftiges Wachstum bei Spezialprodukten schufen. Des Weiteren konnte Sie durch die Konzentration auf Innovation und Commercial Excellence mit erfolgreichen Marktspezialisten und einer wiederbelebten Innovationspipeline die Grundlage für beschleunigtes Wachstum bei Spezialprodukten schaffen.

"Wir sind überzeugt, dass Anne weiterhin Mehrwert für unsere Aktionäre erzielen wird. Anne ist eine erfolgreiche Managerin mit umfassenden Kenntnissen über die Chemiebranche und OMNOVA", sagte Merriman. "Sie kann aufgrund ihres Managementstils, ihrer Kundenorientierung und ihrer Konzentration auf Wertschöpfung nennenswerte Erfolge bei umwälzenden Veränderungen und Leistungssteigerung vorweisen. Wir sind froh, dass sie zugstimmt hat, OMNOVA zu leiten und freuen uns auf ihre Beiträge zum Wohle des Unternehmens und des Verwaltungsrates."

Noonan verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Chemiebranche. Bevor sie 2014 zu OMNOVA kam, war Noonan als Senior Vice President und President des Geschäftsfeldes Industrial Engineered Products von Chemtura Corporation und einen Umsatz von mehr als $ 1 Milliarde verantwortlich. Während ihrer 27-jährigen Tätigkeit bei Chemtura und dessen Vorgängerunternehmen Great Lakes Chemical Corporation übernahm Noonan Aufgaben mit ständig steigender Verantwortung in den Bereichen Übernahmen und Fusionen, strategische Geschäftsentwicklung, Marketing, Vertrieb und Technologie. Sie begann ihre Karriere als Analytical Research Chemist bei McNeil Specialty Chemicals Company und Squibb-Linson, Co. Sie erwarb ihren M.Sc. in metallorganischer Chemie und ihren B.Sc. Honors in Chemie am University College Dublin, Irland. Noonan ist seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates von CF Industries (NYSE: CF) sowie des Verwaltungsrates des American Chemistry Council.

Noonan sagte: "Ich bin über die Möglichkeit stolz, OMNOVA zu leiten und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem engagierten, talentierten Team bei der Positionierung des Unternehmens als weltweit führenden, innovativen Anbieter von Speziallösungen. Kevin hat eine solide Basis für den weiteren Aufbau geschaffen und ein Unternehmen entwickelt und geleitet, das sich für seine Kunden, Mitarbeitenden, Gemeinschaften und Aktionäre engagiert."

William R. Seelbach, 68, folgt McMullen als Vorsitzender von OMNOVA nach. Seelbach ist seit 2002 nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrates von OMNOVA. Seelbach ist Senior Advisor von Riverside Company, des größten Privat Equity-Unternehmens der Welt, das sich auf Investition in Unternehmen im unteren Bereich des mittleren Marktsegments spezialisiert, und Senior Managing Director von Headwaters SC, eines Beratungsunternehmens für Privatunternehmen. Von 2003 bis 2006 war er President und Chief Executive Officer des Ohio Aerospace Institute, einer Forschungsorganisation mit dem Schwerpunkt auf Technologie. Zuvor war er President von Brush Engineered Materials, Inc., jetzt Materion Corporation, eines Herstellers von technischen Hochleistungswerkstoffen, und von 1998 bis 2002 hatte er verschiedene Managementpositionen bei Brush Wellman, Inc. inne. Seelbach war ebenfalls Vorsitzender und Chief Executive Officer von Inverness Partners, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die auf die Übernahme und den Betrieb von Produktionsunternehmen im mittleren Westen spezialisiert ist sowie ein Partner bei McKinsey & Co.

