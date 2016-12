Mederis Stretta-Therapie erhält Zulassung für GERD in China

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire) - Klinisch erprobte und kosteneffektive Lösung für gastroösophageale Refluxerkrankung in China eingeführt.

Mederi Therapeutics Inc (http://www.mederi-inc.com/). hat die behördliche Zulassung durch die CFDA sowie die Produkteinführung der Stretta-Therapie - eine nicht-operative Behandlungsmethode für gastroösophageale Refluxerkrankung (GERD) - in China angekündigt.

"Wir sind hocherfreut, dass Mederi-Produkte nun auch in China erhältlich sind. Unsere Technologie, insbesondere Stretta (http://stretta-therapy.com/) für GERD, erfährt weltweit ein dramatisches Wachstum. Dieses Wachstum wird durch die Hauptvorteile klinischer Sicherheit und Wirksamkeit sowie durch die Vielseitigkeit und die geringeren Kosten von Stretta im Vergleich zu anderen GERD-Behandlungen gefördert. Stretta ist eine nicht-operative Technologie, die transoral angewendet wird und die Symptome von GERD reduziert, indem die Funktion des unteren Ösophagus-Sphinkters (UÖS) verbessert wird. Sie stellt eine ideale Alternative zu medikamentöser Behandlung und einer Operation bei chronischer GERD dar", erklärte Bob Knarr, Mederi CEO. "Eine Markteinführung in China, wo wir das Privileg eines exzellenten Vertriebspartners haben - Beijing Kanglian Medical (http://www.kanglian.com.cn/) - ist sehr aufregend."

Die Stretta-Verfahren wurden kürzlich, während des Chinese Congress of Digestive Endoscopy, von Professor Jun Liu, Direktor für Endoskopie am Wuhan Union Hospital, durchgeführt und live übertragen. Zusätzlich wurde Stretta auch im Beijing General Army Hospital (301 Krankenhaus) durchgeführt. Dr. Enqiang Linghu, Chefarzt für Gastroenterologie am Beijing General Army Hospital, freut sich sehr, seinen an GERD leidenden Patienten Stretta anbieten zu können. "Hierbei handelt es sich um eine bewährte Lösung für Patienten, die trotz Medikamenteneinnahme weiterhin GERD-Symptome erfahren und eine Operation vermeiden möchten. Stretta wird für unsere Patienten eine wichtige Behandlungsoption sein, da wir viele dieser Patienten in unserem Krankenhaus sehen", bemerkte er.

Wuman Zhang, Inhaber von Kanglian Medical, stimmt dem zu: "Stretta ist in der Lage, vielen verschiedenen GERD-Patienten zu helfen, einschließlich jener, die durch Medikamente nur eine unvollständige Linderung erfahren, extra-esophageale Symptome von Gerd erleben oder nach einer bariatrischen oder Anti-Reflux-Operation an GERD leiden. Chirurgen und Gastroenterologen in ganz China sehen der Möglichkeit, ihren Patienten Stretta anbieten zu können, ungeduldig entgegen."

Studien zeigen, dass die Häufigkeit von GERD (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21517967) wie auch von Fettleibigkeit in China steigt. 2014 berichtete The Lancet, dass China weltweit nach den USA die zweithöchste Rate von Fettleibigkeit (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61421-5/abstract) hat. Neben anderen ernsthafteren Komorbiditäten, wie Herzerkrankungen und Diabetes, tritt GERD prozentual häufiger bei der fettleibigen Bevölkerungsgruppe auf. Im Vergleich zu 10 - 20 Prozent für die Durchschnittsbevölkerung liegt hier die durchschnittliche Rate bei 60 - 70 Prozent (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2886454/).

Außer in China erhielten Mederi-Produkte kürzlich international auch in folgenden Ländern eine behördliche Zulassung: Indien, Brasilien, Ägypten, Südkorea, Philippinen, Sri Lanka, Costa Rica und Panama.

INFORMATIONEN ZU MEDERI® UND STRETTA®

Mederi produziert innovative medizinische Geräte, die nicht ablative Radiofrequenz (RF) nutzen, um Erkrankungen des Verdauungsapparates zu behandeln. Die Sicherheit und Wirksamkeit der Stretta-Therapie zur Behandlung von GERD wurde in über 40 Studien nachgewiesen. Langfristige Folgestudien belegen eine zehn Jahre währende Symptomlinderung. Weltweit wurden über 25.000 Stretta-Behandlungen durchgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.stretta-therapy.com oder in den USA telefonisch unter 855-855-3639.

