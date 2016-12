-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Kartellfragen Der rumänische Wettbewerbsrat hat heute die Übernahme der Dämmstoffsparte von Arcon SRL durch die HIRSCH Porozell S.r.l. freigegeben. Harald Kogler, Vorstand der HIRSCH Servo AG, erklärt: "Ich begrüße die Freigabe der Transaktion durch den rumänischen Wettbewerbsrat, denn diese Übernahme ist ein wesentlicher strategischer Meilenstein für die HIRSCH Servo Gruppe. Mit dieser Akquisition bauen wir unseren Dämmstoffbereich nachhaltig weiter aus. Der Markt für Dämmstoffe in Rumänien entwickelt sich gut und brachte HIRSCH seit dem Markteintritt in 2006 stets gute Umsätze und Wachstum. Durch die ausgezeichnete geographische Positionierung der Standorte in Verbindung mit den erfahrenen Mitarbeitern erwarten wir uns zukünftig auch positive Synergieeffekte für den Verpackungsbereich", so Kogler weiter. Gemeinsam mit der im Juli 2016 erworbenen Dämmstoffproduktion in Timisoara, der heutigen Freigabe zur Implementierung des Erwerbs der beiden Dämmstoffproduktionen in Bukarest und Sfantu Gheorghe sowie der eigenen Fertigung in Cluj zählt HIRSCH künftig zum zweitgrößten Dämmstoffhersteller in Rumänien. *EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter unserem Markennamen Porozell® Der nächste Finanztermin ist der 28. Juli 2017 mit dem Bericht zum Jahresergebnis 2016/17. Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®) unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen, Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und Systembausteinen bis hin zu Thermozell®Leichtbeton-Produkten. Rückfragehinweis: Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: Michaela Andritsch, Tel: 0676/5784006 E-Mail: michaela.andritsch@hirsch-gruppe.com www.hirsch-gruppe.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: HIRSCH Servo AG Glanegg 58 A-9555 Glanegg Telefon: +43(0)4277 2211 120 FAX: +43(0)4277 2211 170 Email: investor@hirsch-gruppe.com WWW: www.hirsch-gruppe.com Branche: Verarbeitende Industrie ISIN: AT0000849757 Indizes: WBI, Standard Market Auction Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch