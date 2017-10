Hoch angesehener Branchenexperte Dr. Herbert Demel wird nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung bei Automobiltechnikunternehmen Protean Electric

Farnham, England, und Schanghai (ots/PRNewswire) - Protean Electric, ein Automobiltechnikunternehmen und Weltmarktführer bei Radnabenmotoren, begrüßt Dr. Herbert Demel als nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung.

"Dr. Demel bringt tiefe Kenntnis der Automobilbranche mit, was für unser zukünftiges Wachstum von unschätzbarem Wert sein wird. Es ist einer der renommiertesten Branchenexperten der weltweiten Automobilindustrie. Wir sind begeistert, dass er sich für unser Unternehmen entschieden hat, und freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte KY Chan, CEO von Protean Electric.

Dr. Herbert Demel diente in seiner Laufbahn in verschiedenen Führungspositionen und gilt als einer der angesehensten Experten in der Motorenbranche. Nach dem Unistudium und einem Doktortitel in Motorentechnik stieg der gebürtige Österreicher bei der deutschen Bosch-Gruppe ein. Er wechselte dann zur deutschen Audi AG, wo er zum Technik- und Entwicklungs-Vorstand und später zum CEO ernannt wurde. Anschließend diente er als Präsident von VW do Brasil, weltweit der größte Ableger von Volkswagen im Ausland. Später wurde Dr. Demel CEO von Magna Steyr und verschiedenen Tochtergesellschaften, CEO der italienischen Fiat Auto und schließlich CEO des Anlagenherstellers M+W Group GmbH. Von 2010 bis 2015 diente Dr. Demel zudem als Aufsichtsratsmitglied der schwedischen Volvo Cars Corporation.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in der Geschäftsleitung von Protean, wo man an der Kommerzialisierung seiner Technologie im Automobilsektor arbeitet. Ich bin beeindruckt von den bisherigen Fortschritten dieses innovativen Unternehmens und messe seinem Beitrag für ein nachhaltiges Verkehrssystem ein hohes Potenzial bei", sagte Dr. Demel.

Protean Electric ist ein führendes Automobiltechnikunternehmen, das unter der Marke ProteanDRIVE® eine voll integrierte Radnabenantriebslösung entwirft, entwickelt und produziert. Proteans Technologie ist strategisch positioniert, um auf dem Markt für Hybrid- und Elektromobilität eine bedeutende Rolle zu spielen. Dazu wird eine Kombination aus vorteilhafter Bauweise, neuen Möglichkeiten beim Fahrzeugdesign und Leistungsvorteilen angeboten.

Protean betreibt Niederlassungen in Großbritannien, den USA und China, wo es auch eine Produktion gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.proteanelectric.com.

